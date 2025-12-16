Подробно търсене

Хиляди отпечатъци от динозаври са открити върху алпийски скали, близо до мястото на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Теодора Славянова
Снимката е илюстративна, снимка: AP/ Jaun Karita
Милано,  
16.12.2025 22:05
 (БТА)

Италиански палеонтолози са открили хиляди отпечатъци от динозаври на почти вертикална скална стена на повече от 2000 метра над морското равнище в Националния парк „Стелвио“, предаде Ройтерс. Според тях това е едно от най-богатите световни находища от периода триас.

Следите, някои от които с ширина до 40 см и с отпечатъци от нокти, се простират на около пет километра във високопланинската ледникова долина, близо до Бормио, едно от местата, където ще се проведат Зимните олимпийски игри през 2026 г. в северния регион Ломбардия, допълва Ройтерс.

„Това е едно от най-големите и най-стари места с отпечатъци в Италия и сред най-впечатляващите, които съм виждал през последните 35 години“, каза на пресконференция Кристиано Дал Сасо, палеонтолог от Природонаучния музей в Милано.

Експертите са на мнение, че отпечатъците са оставени от растителноядни животни, вероятно платеозаври, преди повече от 200 милиона години. Тогава районът е бил топла лагуна, идеална динозаврите да бродят по плажовете, оставяйки следи в калта близо до водата, смятат учените, цитирани от Ройтерс.

„Отпечатъците са се образували, когато седиментите все още са били меки, върху широките плитки заливи, заобикаляли океана Тетис“, каза Фабио Масимо Пети от Музея на науката MUSE в Тренто. Той също присъства на пресконференцията. „Калта, която вече се е превърнала в скала, е позволила запазването на забележителни анатомични детайли на краката като отпечатъци от пръстите и дори ноктите“, добави Пети.

Докато Африканската плоча постепенно се е придвижвала на север, затваряйки и изсушавайки древния океан Тетис, седиментните скали, формирали морското дъно, са се нагънали и са се образували Алпите, отбелязва Ройтерс.

Фосилизираните отпечатъци от динозаври са се преместили от хоризонтално във вертикално положение на планински склон, забелязан от фотограф през септември, докато преследвал елени и брадати лешояди, казват експертите.

„Природните науки предоставят на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 неочакван и ценен подарък от далечни епохи“, каза пред журналисти Джовани Малаго, председател на Организационния комитет на Милано-Кортина 2026.

До района не може да се стигне по пътеки, така че за неговото проучване ще трябва да се използват дронове и технологии за дистанционно наблюдение, допълва Ройтерс. 

/ТС/

Списание ЛИК

Към 01:07 на 17.12.2025 Новините от днес

