Франция върна скелет на динозавър, откраднат от Монголия

Теодора Славянова
Илюстрация: БТА
Париж,  
09.12.2025 08:39
 (БТА)

Франция обяви, че е върнала скелет на голям месояден динозавър, който престъпници са изнесли незаконно от Монголия преди около 10 години, предадоха ДПА и АФП.

Останките са принадлежи на двукракия Tarbosaurus bataar, който може да достигне дължина от 10-12 метра.

Този вид някога е ловувал други големи динозаври в заливните равнини на територията на съвременна Монголия и части от Китай.

Френските митнически служби конфискуват скелета на динозавъра и още 217 фосили от Монголия през 2015 г.

Всички находки, с приблизителна стойност около 6 милиона евро (6,98 милиона щатски долара), бяха върнати на азиатската държава, отбелязва ДПА.

„С връщането в Монголия на този изключителен скелет на Tarbosaurus bataar и повече от 200 фосила, конфискувани от нашите служби, Франция демонстрира конкретно желанието си да спре незаконната търговия с културни артефакти“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Останките на динозавъра са открити при незаконни разкопки в пустинята Гоби и след това са били контрабандно внесени във Франция през Южна Корея.

Тарбозавърът се счита за азиатския братовчед на тиранозавъра. Подобно на последния, той имал голяма черепна кутия и много малки ръце, отбелязва ДПА.

 

/ТЙ/

Списание ЛИК

