Палеонтолози откриха фосили на "странен" динозавър със сложна броня и шипове

Един от най-странните динозаври, откривани някога, е имал сложна броня и шипове с дължина до един метър, стърчащи от шията му, предадоха Ройтерс и Пи Ей мидия/ДПА, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър".

Spicomellus (Спикомелус) - най-старият анкилозавър в света, е живял преди 165 милиона години през периода юра на територията на днешно Мароко. Представителите на вида са имали костни шипове, сраснали с ребрата - особеност, която никога досега не е била наблюдавана при други животни, живи или изчезнали, отбелязват учените.

Анкилозаврите са били растителноядна група динозаври, известни със своите бронирани и напомнящи за танк тела, и с опашка с форма на боздуган.

Представителите на вида Spicomellus са били дълги четири метра и вероятно са тежали между един и два тона.

Останки, намерени от екип палеонтолози, са помогнали да се надгради първоначалното описание на животното, което се е основавало само на едно ребро, открито край град Булеман в Мароко.

Фосилите също така разкриват, че освен срасналите с ребрата шипове, динозавърът е имал и такива с дължина 87 сантиметра, които вероятно са били още по-дълги приживе, подаващи се от костна яка около шията му.

Професор Ричард Бътлър от Университета на Бирмингам и един от ръководителите на проекта, описва фосилите като "изключително значимо откритие".

"Spicomellus е един от най-странните динозаври, които някога сме откривали. Той е напълно различен от всичко друго, намирано някъде по света. Мисля, че Spicomellus наистина ще плени въображението на хората и ще ни каже много за ранната еволюция на анкилозаврите", казва Бътлър.

Професор Сузана Мейдмънт от Природонаучния музей в Лондон и Университета на Бирмингам, допълва, че "странните" фосили променят представата на учените за това как са еволюирали бронираните динозаври.

"Когато първоначално кръстихме Spicomellus, имаше съмнения дали изобщо става въпрос за анкилозавър. Сега можем да потвърдим, че това тълкуване е правилно. Също така можем да кажем, че единственият известен анкилозавър от Африка е много по-странен, отколкото някой е предполагал", посочва Мейдмънт.

Spicomellus е имал разнообразие от плочи и шипове по цялото тяло, допълва палеонтоложката.

Професор Мейдмънт отбелязва още, че макар бронирането вероятно първоначално да се е развило за защита, по-късно е било използвано, за да привлича партньори и да впечатлява съперници.

Откритието на вида Spicomellus е направено, след като Сузана Мейдмънт придобива ребро от търговец на фосили в Кеймбридж през 2019 г.

Анкилозаврите са били сред най-успешните растителноядни динозаври. Те са близки роднини на стегозаврите, които са се отличавали с костни плочи на гърба и опашка с шипове.

И двете групи се появили през юрския период, но анкилозаврите надживели стегозаврите, процъфтявайки чак до момента, когато астероид удря Земята преди 66 милиона години в края на периода креда, слагайки край на ерата на динозаврите.