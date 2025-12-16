KАБАР: Киргизстан ограничи новогодишните партита в държавните ведомства

Председателят на Кабинета на министрите на Киргизстан Адилбек Касималиев обяви ограничения за провеждането на корпоративни новогодишни събития в държавните учреждения, както и забрана за получаването на ценни подаръци от ръководителите им, предаде агенция КАБАР.

Mинистерствата и ведомствата традиционно организират новогодишни корпоративни тържества, които в някои случаи водят до прекомерни финансови разходи. Освен това служителите често са принуждавани да купуват подаръци за ръководството и да подготвят празнични кошници. В тази връзка тази година бе взето решение да се ограничат новогодишните корпоративни събития в държавните агенции и да се забрани на ръководителите да приемат ценни подаръци от служители на подчинените им структури, съобщи Касималиев.

Ръководителят на кабинета призова и местните власти стриктно да спазват въведените ограничения, без да се злоупотребява с тях, като същевременно се осигури провеждането на новогодишни празници за деца.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)