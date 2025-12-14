АНА-МПА: Много е важно, че вече съществува възприятие в Европа за строга миграционна политика, каза гръцкият министър на миграцията

Министърът на миграцията и убежището на Гърция Танос Плеври, участва вчера в публичен дебат в Рим, организиран на фестивала „Атрею“ на партията „Италиански братя“ на министър-председателя Джорджа Мелони. Това предаде специално за БТА агенция АНА-МПА.

В дебата участваха също италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедози, депутатът от партията „Италиански братя“ Сара Келани и чрез видеовръзка европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

Позовавайки се на миграционната политика на Европа, Плеврис подчерта в изявление пред АНА-МПА, че е много важно, че сега в Европа съществува възприятие за строга миграционна политика.

„Защото дискусиите сега се отнасят до превенция на границите, създаване на центрове за връщане в трети страни, сигурни трети страни и, разбира се, регламентация на депортациите. Вече е ясно, че навлизаме в Европа, която иска да се защити и единствената възможност някой да дойде в Европа ще бъде по легален път, а не чрез изнудване от страна на престъпни групи“, заяви той.

