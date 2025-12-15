Лили Иванова пя за големия Георги Парцалев

Фондацията „Лили Иванова“ представи в неделя вечер спектакъла „100 години Георги Парцалев“, съвместно със Сатиричния театър. Силвия Лулчева бе водеща на събитието в изпълнената до краен предел зала 1 на НДК, видя репортер на БТА.

Големият български актьор „оживя“ на сцената чрез холограма, подготвена от МР Studio. За първи път у нас се използва нова технология, с помощта на която играта е на истински актьор в реално време, а това, което виждат зрителите, е образът на Парцалев. С помощта на над 50 артисти от трупата на Сатирата публиката се върна към емблематчни кино и телевизионни роли на един от най-обичаните български комици.

Представлението, продължило повече от два часа, бе своеобразна разходка из целия житейски път на Георги Парцалев (1925-1989) – от рождението и детските години в Левски, студентските години по медицина, постъпването в „Театър на трудовата повинност“, а след това и в Сатирата, шестгодишното „изгнание“ от театралния живот, връзката му с Анастасия, личната и професионална подкрепа на режисьора Методи Андонов, и най-вече – огромната любов на българите към него.

Музикалната част бе поверена на бенда на Сатирата, ръководен от Мартин Каров.

Лили Иванова за трета поредна вечер излезе на сцената в зала 1, за да почете паметта на Парцалев. Най-голямото име в българската попмузика започна своя мини рецитал на финала на спектакъла с най-новата си песен „Нищо не можеш да счупиш така“, последва един от най-големите ѝ хитове „Искам те“, след него – „Присъда“ („Последната ми дума ще е песен“) и на финала – „Ветрове“.

„Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек. Преклонението ми пред актьора и човека ме накара през 2019 г. да помоля големия български скулптор Георги Чапкънов да го обезсмърти в статуетка, която се намира в моя дом. Паметта за живота и творчеството, както и достойното отбелязване на 100-годишнината от рождението на великия Георги Парцалев, са дълг на цялото ни общество“, казва Лили Иванова. „Поклон пред паметта ти, скъпи приятелю Георги Парцалев“, написа тя във Фейсбук часове преди събитието.

„Утрешният ден без това, което е било, което сме, няма как да стане. Благодаря ви, че сме заедно, искрено. Отзад плакахме, смеехме се, радвахме се и сме щастливи, че си спомнихме за Парцалев, че бяхме заедно, с Лили Иванова, с моите студенти, с артистите от Сатиричния театър. Дълбок поклон и благодарности за този миг, който вие отделихте да бъдем заедно, да бъдем щастливи. Благодаря ви от сърце“, каза директорът на Сатирата – Калин Сърменов.

Както писа БТА, негови са постановката и сценарият на „100 години Георги Парцалев“. Режисьор е Николай Младенов, сценография и костюми – Теодора Лазарова, хореография – Татяна Янева, драматург – Богдана Костуркова.

На сцената с Лили Иванова бе Grand LI Orchestra, в който са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e u музикален продуцент на целия репертоар.

/ДД, АКМ