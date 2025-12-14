Щутгарт постигна категоричен успех при гостуването си на Вердер (Бремен) в последната среща от кръга в Бундеслигата

Гол и две асистенции на Джейми Левелинг подпечатаха категоричната победа на Щутгарт с 4:0 над Вердер (Бремен) като гост в последния мач от 14-ия кръг в Бундеслигата. Германският национал Дениз Ундав също се разписа, като днешното му попадение беше осмо за него през сезона.

Сред днешната победа гостите от Баден-Вюртемберг спряха серията си от три мача без победа, събраха 25 точки и се изкачиха на 6-о място в класирането. Домакините са с трета загуба в последните си четири мача и се нареждат на 12-о място с 16 точки, колкото имат пред Кьолн и Борусия (Мьонхенгладбах).

Мачът се развиваше изцяло в една посока, като играчите на Щутгарт отправиха цели 25 изстрела по посока вратата, пазена от Мио Бакхаус. Но домакините от Бремен можеха да открият в 15-ата минута, когато Александър Нюбел трябваше да спасява майсторски удар на Джъстин Нджинма. Седем минути по-късно Ундав можеше да е открил резултата, но съдиите видяха засада и отмениха гола му.

Пет минути преди края на полувремето Билал Ел Ханус отбеляза с глава след подаване на Левелинг. Нещата щяха да се влошат за домакините четири минути по-късно, когато германският национал Левелинг сам вкара за 0:2.

В 69-ата минута Вердер съвсем стопи шансовете си, тъй като остана с 10 човека на терена. Карим Кулибали получи втори жълт картон за ненужно нарушение срещу Ундав. Гостите почти веднага наказаха намаления отбор на Вердер, като на вратарят Бакхаус му бяха необходими два опита, за да задържи ожесточения удар на Ел Ханус от границата на наказателното поле.

В 79-ата минута обаче нов пробив и подаване на Левелинг от ляво намери Ундав, който укроти топката на около 12-13 метра и я прати до гредата за 0:3. В 7-ата минута на добавеното време Крис Фюрих оформи крайното 0:4, след като влезе от ляво, останалите двама бранители на „бременските музиканти“ не го спряха и по диагонала топката влезе до гредата за 0:4.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 14-ия кръг в Бундеслигата: Фрайбург - Борусия Дортмунд 1:1 Байерн Мюнхен - Майнц 2:2 Вердер Бремен - Щутгарт 0:4 от събота: Байер Леверкузен - Кьолн 2:0 Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург 1:0 Борусия Мьонхенгладбах - Волфсбург 1:3 Санкт Паули - Хайденхайм 2:1 Хофенхайм - Хамбургер ШФ 4:1 от петък: Унион Берлин - РБ Лайпциг 3:1 Във временното класиране води Байерн с 38 точки, пред РБ Лайпциг и Борусия Дортмунд с по 29,

следват Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 26 точки, Щутгарт има 25 и други.