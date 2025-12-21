Подробно търсене

Фиорентина записа първа победа за сезона срещу десетима от Удинезе

Георги Крумов
Фиорентина записа първа победа за сезона срещу десетима от Удинезе
Фиорентина записа първа победа за сезона срещу десетима от Удинезе
снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Флоренция,  
21.12.2025 21:17
 (БТА)

Феновете на Фиорентина получиха подарък за Коледа от любимците си, които в 16-ия кръг от сезона в Серия "А" записаха първата си победа.

Като домакини "виолетовите" се наложиха с 5:1 над тима на Удинезе, който практически цял мач игра в намален състав.

Още в осмата минута вратарят на гостите Мадука Окойе получи директен червен картон за нарушение срещу нападателя на Фиорентина Мойзе Кен.

С човек повече Фиорентина нямаше големи проблеми и още до почивката изкова аванс от три гола. В 21-вата минута Роландо Мандрагора откри, в 42-рата Алберт Гудмундсон удвои, а Кер Ндур покачи на 3:0 в добавеното време.

През второто полувреме Мойзе Кен се разписа за 4:0, преди Удинезе да достигне до почетен гол чрез Умар Соле в 66-ата минута. Само две след това Кен възстанови преднината на флорентинци от четири гола и оформи крайния резултат.

Въпреки победата, Фиорентина остава на последното 20-о място в класирането с 9 точки. Удинезе е на 11-о място с 21 точки.

 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 16-ия кръг на Серия "А":

Каляри - Пиза           2:2
Сасуоло - Торино        0:1
Фиорентина - Удинезе    5:1

по-късно днес:
Дженоа - Аталанта

от събота:
Лацио - Кремонезе       0:0
Ювентус - Рома          2:1 

на 14 януари:
Наполи - Парма
Интер - Лече

на 15 януари:
Верона - Болоня
Комо - Милан

* Интер води в класирането с 33 точки, пред Милан с 32, Наполи с 31, Рома 30 (мач повече), Ювентус 29 (мач повече) и други.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:43 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация