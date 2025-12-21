Фиорентина записа първа победа за сезона срещу десетима от Удинезе

Феновете на Фиорентина получиха подарък за Коледа от любимците си, които в 16-ия кръг от сезона в Серия "А" записаха първата си победа.

Като домакини "виолетовите" се наложиха с 5:1 над тима на Удинезе, който практически цял мач игра в намален състав.

Още в осмата минута вратарят на гостите Мадука Окойе получи директен червен картон за нарушение срещу нападателя на Фиорентина Мойзе Кен.

С човек повече Фиорентина нямаше големи проблеми и още до почивката изкова аванс от три гола. В 21-вата минута Роландо Мандрагора откри, в 42-рата Алберт Гудмундсон удвои, а Кер Ндур покачи на 3:0 в добавеното време.

През второто полувреме Мойзе Кен се разписа за 4:0, преди Удинезе да достигне до почетен гол чрез Умар Соле в 66-ата минута. Само две след това Кен възстанови преднината на флорентинци от четири гола и оформи крайния резултат.

Въпреки победата, Фиорентина остава на последното 20-о място в класирането с 9 точки. Удинезе е на 11-о място с 21 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 16-ия кръг на Серия "А": Каляри - Пиза 2:2 Сасуоло - Торино 0:1 Фиорентина - Удинезе 5:1 по-късно днес: Дженоа - Аталанта от събота: Лацио - Кремонезе 0:0 Ювентус - Рома 2:1 на 14 януари: Наполи - Парма Интер - Лече на 15 януари: Верона - Болоня Комо - Милан * Интер води в класирането с 33 точки, пред Милан с 32, Наполи с 31, Рома 30 (мач повече), Ювентус 29 (мач повече) и други.