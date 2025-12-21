Страните-членки на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) подписаха план "Евразийски икономически път" до 2030-2045 г., споразумение за свободна търговия с Индонезия и още 18 документа, подписани в края на заседанието на Висшия евразийски икономически съвет, предаде ТАСС. Пълният списък с документите е публикувани на сайта на Кремъл.

"Евразийският икономически път" е план за действия за реализация на Декларацията за по-нататъшно развитие на икономическите процеси в рамките на ЕАИС до 2030-2045 г.

Министърът на търговията на Евразийската икономическа комисия Андрей Слепнев съобщи по-рано, че в абсолютно изражение намаляването на митата ще засегне около 3 млрд. долара от търговията на ЕАИС и Индонезия. Според него се очаква стокооборотът между страните да се удвои в рамките на следващите 3-5 години след влизането в сила на споразумението.

Слепнев също така предположи, че доставките в Индонезия на стоки както от селскостопанската, така и от индустриалната група ще нараснат значително. ЕАИС ще получи преференциален достъп до индонезийския пазар за такива основни позиции като полимери, торове, енергоносители, самосвали, тръби, метали и продукти от цветни метали, широка гама от електрическо и механично оборудване, пшеница, брашно, сухо мляко, сладкарски изделия, халално говеждо и птиче месо.

Евразийският икономически съюз (ЕАИС) утвърди статута си на един от самодостатъчните центрове на зараждащия се многополюсен свят, заяви по-рано президентът на Руската федерация Владимир Путин на заседание на Висшия евразийски икономически съвет в тесен състав.

"Сътрудничеството в рамките на Евразийския икономически съюз, който се утвърди като един от независимите и самодостатъчни центрове на зараждащия се многополюсен свят, продължава да се развива стабилно", подчерта руският президент.