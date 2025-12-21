Американски сенатор призова за военни действия срещу "Хамас" и "Хизбула", ако двете организации не се разоръжат

Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм призова за военни действия срещу палестинското движение "Хамас" и ливанската "Хизбула", ако двете организации не се откажат от арсенала си, предаде Франс прес.

След две години опустошителна война в ивицата Газа, от октомври в палестинските територии се спазва крехко примирие между Израел и "Хамас", въпреки че двете страни се обвиняват взаимно в нарушаването му. Прекратяване на огъня с Хизбула също влезе в сила през ноември 2024 г., след два месеца на открита война. Но Израел продължава да нанася удари на ливанска територия, като твърди, че целта му е ислямисткото движение.

По отношение на двамата си врагове, съюзници на Иран, Израел поставя унищожаването на военния им арсенал като едно от основните условия за траен мир.

"Наложително е да се изготви бързо план, да се определи срок на "Хамас" за постигане на целта за разоръжаване", заяви републиканският сенатор на пресконференция в Тел Авив.

В противен случай "бих насърчил президента (Доналд) Тръмп да позволи на Израел да довърши "Хамас", добави той. "Това е дълга и брутална война, но няма да има успех никъде в региона, докато "Хамас" не бъде отстранен от бъдещето на Газа и докато не бъде разоръжен", подчерта Греъм.

От влизането в сила на примирието на 10 октомври в Газа, посредниците призовават за засилване на усилията за преминаване към следващата фаза от американския мирен план. Тя предвижда разоръжаване на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия от цялата територия, създаване на преходна власт и разполагане на международни сили.

"Втора фаза няма да успее, докато "Хамас" не бъде разоръжен", предупреди Греъм.

Макар да изрази оптимизъм по отношение на ситуацията в Ливан, където правителството се ангажира да разоръжи "Хизбула", Греъм заплаши с "военна кампания" срещу движението.

"Ако "Хизбула" откаже да се откаже от тежката си артилерия, в крайна сметка ще трябва да предприемем военни операции", заяви той, като спомена и възможно участие на САЩ на страната на Израел в сътрудничество с Ливан.

По-рано днес сенаторът беше приет от премиера Бенямин Нетаняху, който го приветства като "голям приятел на Израел", припомня АФП.