Подробно търсене

Барселона взе три точки на негостоприемния стадион на Виляреал и ще посрещне полусезона в Ла Лига на върха

Георги Крумов
Барселона взе три точки на негостоприемния стадион на Виляреал и ще посрещне полусезона в Ла Лига на върха
Барселона взе три точки на негостоприемния стадион на Виляреал и ще посрещне полусезона в Ла Лига на върха
снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Виляреал,  
21.12.2025 19:34
 (БТА)

Шампионът на Испания Барселона си осигури първото място на полусезона, след като победи с 2:0 Виляреал като гост в среща от 17-ия кръг.

С успеха на негостоприемния "Естадио де ла Керамика" каталунците събраха 46 точки от 18 изиграни двубоя и възстановиха аванса си от четири точки пред втория Реал Мадрид. Виляреал е на четвърто място в таблицата с 35 точки, но с два мача по-малко от намиращите се пред него Барселона, Реал и Атлетико Мадрид.

До успеха Барселона стигна с голове на звездите си Рафиня и Ламин Ямал. Бразилецът откри в 12-ата минута от дузпа, но в ответната атака Виляреал можеше да изравни, след като Тажон Бюканън уцели лявата греда на вратата на Жоан Гарсия.

В 16-ата минута гредата помогна и на Виляреал след удар на Рафиня, а малко след това изравнително попадение на домакините бе отменено заради засада.

В 39-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради директен червен картон на Ренато Вейга заради грубо нарушение срещу Ламин Ямал.

През второто полувреме Барселона вече имаше контрол над мача и в 63-тата минута Ламин Ямал оформи крайния резултат след продължително разбъркване пред вратата на домакините.

 

Срещи от 17-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Жирона - Атлетико Мадрид    0:3
Виляреал - Барселона        0:2

по-късно днес:
Елче - Райо Валекано
Бетис - Хетафе

от събота:
Осасуна - Алавес            3:0
Овиедо - Селта Виго         0:0
Леванте - Реал Сосиедад     1:1
Реал Мадрид - Севиля 2:0

в понеделник:
Атлетик Билбао - Еспаньол

от петък:
Валенсия - Майорка          1:1

В класирането начело е Барселона с 46 точки, пред Реал Мадрид с 42, Алтетико Мадрид с 37, Виляреал с 35, Еспаньол с 30, Бетис с 25 и други.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:42 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация