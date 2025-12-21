Барселона взе три точки на негостоприемния стадион на Виляреал и ще посрещне полусезона в Ла Лига на върха

Шампионът на Испания Барселона си осигури първото място на полусезона, след като победи с 2:0 Виляреал като гост в среща от 17-ия кръг.

С успеха на негостоприемния "Естадио де ла Керамика" каталунците събраха 46 точки от 18 изиграни двубоя и възстановиха аванса си от четири точки пред втория Реал Мадрид. Виляреал е на четвърто място в таблицата с 35 точки, но с два мача по-малко от намиращите се пред него Барселона, Реал и Атлетико Мадрид.

До успеха Барселона стигна с голове на звездите си Рафиня и Ламин Ямал. Бразилецът откри в 12-ата минута от дузпа, но в ответната атака Виляреал можеше да изравни, след като Тажон Бюканън уцели лявата греда на вратата на Жоан Гарсия.

В 16-ата минута гредата помогна и на Виляреал след удар на Рафиня, а малко след това изравнително попадение на домакините бе отменено заради засада.

В 39-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради директен червен картон на Ренато Вейга заради грубо нарушение срещу Ламин Ямал.

През второто полувреме Барселона вече имаше контрол над мача и в 63-тата минута Ламин Ямал оформи крайния резултат след продължително разбъркване пред вратата на домакините.

Срещи от 17-ия кръг на футболното първенство на Испания: Жирона - Атлетико Мадрид 0:3 Виляреал - Барселона 0:2 по-късно днес: Елче - Райо Валекано Бетис - Хетафе от събота: Осасуна - Алавес 3:0 Овиедо - Селта Виго 0:0 Леванте - Реал Сосиедад 1:1 Реал Мадрид - Севиля 2:0 в понеделник: Атлетик Билбао - Еспаньол от петък: Валенсия - Майорка 1:1 В класирането начело е Барселона с 46 точки, пред Реал Мадрид с 42, Алтетико Мадрид с 37, Виляреал с 35, Еспаньол с 30, Бетис с 25 и други.