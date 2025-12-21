Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер, каза Деница Сачева

Многократно сме обсъждали този въпрос, а и самата Рая Назарян е отговаряла на него – тя няма да приеме позиция на служебен премиер. Това каза заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева в предаването "Защо, господин министър?" по Би Ти Ви.

По думите на Сачева ГЕРБ има и политическо решение за това, че председателят на Народното събрание Рая Назарян няма да приеме поста на служебен премиер. Организацията на изборите трябва да бъде максимално безпристрастна, обективна, тя трябва да се изпълни от човек, върху когото не може да има каквато да била сянка за свързаност с определена политическа партия. Тя, като ярко политическо лице, няма как да поеме този пост, заяви Деница Сачева.

БТА припомня, че според чл. 99 от Конституцията, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. Служебен министър-председател се избира измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. Това е т.нар. домова книга.

Аз смятам "домовата книга" за неудачна, а в рамките на тази неудачна домова книга задачата трябва да остане в приоритетите на президента Румен Радев, каза Деница Сачева в отговор на въпрос за подходящия според нея служебен премиер. Попитана защо тогава от ГЕРБ са гласували за книгата, Сачева каза, че това е било компромис, благодарение на който България е имала правителство, а и защото всички са убеждавали, че Конституцията е панацея, за да тръгнат нещата.

В отговор на въпрос какво събори правителството Сачева каза, че това е свръхамбицията на правителството, която се сблъскала със свръхпопулизма на опозицията. "Ние се създадохме, за да спрем спиралата от избори, защото това беше изключително важно. Обърнато в числа това бяха пет години със седем избора, в които ние като общество дадохме един милиард за тях, същият този милиард, който днес търсим за доходи", каза Сачева. По думите ѝ междувременно не е имало съществено развитие в нито една система, напротив – всички системи буксуват, защото са работили в условия на непрекъсната нестабилност. Ние имаме 11 общо служебни кабинета, седем от тях бяха през изминалите пет години, допълни Сачева.

В нашата свръхамбиция да постигнем много резултати, в рамките на тези 11 месеца, и донякъде да наваксаме изгубено време, със сигурност е имало и самонадеяност, и арогантност и от нас самите като управляващи за това, че сме искали да постигнем резултати - в по-кратки срокове повече законодателство, отбеляза Сачева.

По думите ѝ коалицията е била много трудна – в нея всички са имали различни визии как трябва да изглежда България. Партията, която аз представлявам, в най- голяма степен беше спойка между всички субекти в управляващата коалиция и понесе най големите негативи, въпреки че се стремеше да бъде гласът на разума, заяви Деница Сачева.

Във всички свои действия в последните пет години сме се стремили дори и в малкото време, което имаме в Народното събрание или като участници в управлението, да правим решителни стъпки, с които страната да се придвижва напред по основните стратегически приоритети - ако моделът "Борисов" означава Шенген, еврозона, възстановен НПВУ, борба с контрабандата и увеличаване на приходите, събрани от данъци, 50 000 деца да тръгнат обратно на училище, то това е моделът, за който ние сме работили, заяви Сачева.

Делян Пеевски участва в българската политика не защото ГЕРБ го избира, а защото има хора, които гласуват за партията му, каза Сачева . По думите ѝ има теми, по които са работили заедно – като еврозоната, но и такива, по които са конкуренти – като изборите в смесените райони.

По повод това, че отиде сама на консултациите при президента Деница Сачева каза, че това е било решение на изпълнителната комисия. Искахме да заявим, че когато една жена отива сама, това е предизвикателство за смелост към опонента, допълни тя.

По думите ѝ от ГЕРБ не се страхуват от политически проект на президента – вече са имали възможност да видят различни негови екипи и проявления в лицето на ПП и "Български възход". Румен Радев никога не се е чувствал комфортно като президент- никога не призова хората към единство и никога не не направи нещо, с което да ги обедини, да им даде нова перспектива, заяви Деница Сачева.

Според нея хората с всички избори до момента казват, че на нито една политическа партия няма да дадат пълно мнозинство. Те казват – ние сме много и различни хора в България, живеем различно, искаме да работите в коалиция, допълни Сачева. Ако всички в момента говорят това, че трябва да имат пълно мнозинство, това означава, че няма да има дълго време правителство, допълни тя. Сачева смята, че президентът с евентуална партия не може да има пълно мнозинство, защото до момента не е излязъл нито с екип, нито с програма. Той печели от протестен вот, но е илюзия, че като политически лидер би имал всички протестни гласове, допълни тя.

Ние не се страхуваме не само от Радев, но и от това да се явяваме непрекъснато на избори, защото сме с опит и знаем защо сме в политиката - доказали сме, че чуваме гласа на хората и можем да се променяме и развиваме, отбеляза тя.

За Изборния кодекс Сачева каза, че вече е приет на първо четене след дълги месеци работа на работна група и текстовете, за които от партията ясно са казали, че подкрепят, са тези, свързани с преброителни машини и да се запази част от гласуването на хартия, но преброяването да бъде изцяло с машини. Има гласове, които не подкрепят изцяло машинен вот, в политиката стана ясно последните пет години, че няма как да има доминация на една над друга група, каза още Сачева.

За бюджета Сачева коментира, че математически възможното се е сблъскало с политически невъзможното. Тя отбеляза, че първият бюджет, предложен от управляващите, е съобразен с исканията на всички партии, които са дали подкрепа за него. Той вече е в историята, въпросът в случая е по-скоро защо не беше приет вторият бюджет, той беше вече одобрен от синдикати и работодатели, попита Деница Сачева.

Според нея това че няма редовен бюджет, е в ущърб както на българските граждани, които няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари, така и на работодателите, на общините и ще се усети съвсем скоро. Тя смята, че редовен бюджет ще има най-рано юли, а е възможно и септември.

Според нея приетото решение да се актуализират заплатите с инфлацията е незаконно, а освен това не е трябвало да се залага инфлацията за 2025 година, а за 2026 година, за да се подпомогнат наистина хората. Подкрепихме го, защото понякога и ние сме популисти, не се гордеем с това решение, но имайки предвид, че държавата няма да има редовен бюджет дълго време – минимум до юли, вероятно и до 1 септември, хората трябва да получат увеличение, каза Деница Сачева.



























