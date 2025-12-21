Подробно търсене

Байерн Мюнхен възстанови преднината си в Бундеслигата с разгром срещу Хайденхайм

Ивайло Георгиев
Байерн Мюнхен възстанови преднината си в Бундеслигата с разгром срещу Хайденхайм
Байерн Мюнхен възстанови преднината си в Бундеслигата с разгром срещу Хайденхайм
Снимка: Harry Langer/dpa via AP
Берлин,  
21.12.2025 20:43
 (БТА)

Байерн Мюнхен възстанови деветте си точки преднина на върха в класирането на германското първенство по футбол с победа с 4:0 над предпоследния в класирането Хайденхайм. Баварците завършиха календарната година с 13 победи, две равенства и 41 точки, а Борусия Дортмунд остава втори с 32.  

Йосип Станич даде преднина на Байерн след 15 минути игра, след като Йонатан Та свали центриране на Майкъл Олисе от ъглов удар. Олисе в 32-та минута и Луис Диас в 86-ата също бяха точни за баварците, а Хари Кейн оформи крайния резултат в добавеното време. Така англичанинът достигна границата от 100 гола и асистенции за Байерн.

След този мач Бундеслигата излиза в зимна пауза, а първят пролетен кръг започва на 9 януари. 

По-рано през деня Майнц, който през седмицата си спечели място в топ 16 на Лигата на конференциите, завърши наравно 0:0 срещу Санкт Паули и остана на последното място. Майнц е с осем точки, Хайденхайм е с 11, а Санкт Паули е с 12.

Срещи от 15-ия кръг на футболното първенство на Германия:

Майнц 05 - Санкт Паули                      0:0
Хайденхайм - Байерн Мюнхен                  0:4

от събота:
Щутгарт - Хофенхайм                         0:0
Волфсбург - Фрайбург                        3:4
Аугсбург - Вердер Бремен                    0:0
Кьолн - Унион Берлин                        0:1
Хамбургер ШФ - Антрахт Франкфурт            1:1
РБ Лайпциг - Байер Леверкузен               1:3

от петък:
Борусия Дотрмунд - Борусия Мьонхенгладбах   2:0

В класирането води Байерн Мюнхен с 41 точки, пред Борусия Дортмунд с 32, Байер Леверкузен с 29, РБ Лайпциг с 29, Хофенхайм с 27, Щутгарт с 26 и други.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:42 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация