Байерн Мюнхен възстанови преднината си в Бундеслигата с разгром срещу Хайденхайм

Байерн Мюнхен възстанови деветте си точки преднина на върха в класирането на германското първенство по футбол с победа с 4:0 над предпоследния в класирането Хайденхайм. Баварците завършиха календарната година с 13 победи, две равенства и 41 точки, а Борусия Дортмунд остава втори с 32.

Йосип Станич даде преднина на Байерн след 15 минути игра, след като Йонатан Та свали центриране на Майкъл Олисе от ъглов удар. Олисе в 32-та минута и Луис Диас в 86-ата също бяха точни за баварците, а Хари Кейн оформи крайния резултат в добавеното време. Така англичанинът достигна границата от 100 гола и асистенции за Байерн.

След този мач Бундеслигата излиза в зимна пауза, а първят пролетен кръг започва на 9 януари.

По-рано през деня Майнц, който през седмицата си спечели място в топ 16 на Лигата на конференциите, завърши наравно 0:0 срещу Санкт Паули и остана на последното място. Майнц е с осем точки, Хайденхайм е с 11, а Санкт Паули е с 12.

Срещи от 15-ия кръг на футболното първенство на Германия: Майнц 05 - Санкт Паули 0:0 Хайденхайм - Байерн Мюнхен 0:4 от събота: Щутгарт - Хофенхайм 0:0 Волфсбург - Фрайбург 3:4 Аугсбург - Вердер Бремен 0:0 Кьолн - Унион Берлин 0:1 Хамбургер ШФ - Антрахт Франкфурт 1:1 РБ Лайпциг - Байер Леверкузен 1:3 от петък: Борусия Дотрмунд - Борусия Мьонхенгладбах 2:0 В класирането води Байерн Мюнхен с 41 точки, пред Борусия Дортмунд с 32, Байер Леверкузен с 29, РБ Лайпциг с 29, Хофенхайм с 27, Щутгарт с 26 и други.