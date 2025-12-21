Два идентични гола на Морган Роджърс донесоха победата на Астън Вила над Манчестър Юнайтед

С два гола близнаци на полузащитника Морган Роджърс Астън Вила победи с 2:1 Манчестър Юнайтед в мач от 17-ия кръг.

За домакините, водени от мениджъра Унай Емери, това бе 11-а победа в последните 12 кръга, както и рекорден в историята на клуба във Висшата лига седми пореден успех. С него те задържат третото място в класирането с 36 точки, само на три зад лидера Арсенал и на една от втория Манчестър Сити.

Манчестър Юнайтед пък не успя да преодолее огромните кадрови проблеми, макар и в големи периоди от срещата гостите да бяха по-добре играещият отбор на "Вила Парк". Поражението ги оставя седми в таблицата с 26 точки, на три зад четвъртия Челси.

Още в първите минути на двубоя Юнайтед можеше да откри резултата, но изстрел на Матеуш Куня мина на сантиметри встрани от гредата на Емилиано Мартинес.

Последваха по-добри минути за Астън Вила, като в тях на няколко пъти отбраната на Манчестър Юнайтед трябваше да се намесва решително. Много сериозен пропуск обаче направи и Морган Роджърс, който не успя да насочи топката с пета в празната врата от около пет метра.

Втората половина на първото полувреме обаче отново мина под контрола на гостите, които пропуснаха един много добър шанс чрез Бенямин Шешко.

В 45-ата минута Астън Вила поведе в ситуация, в която това не изглеждаше очаквано. Една изритана топка бе достигната от Роджърс до страничната линия, той навлезе към границата на наказателното поле и с фалцов удар в далечния ъгъл на вратата реализира за 1:0.

Само две минути след това обаче Манчестър Юнайтед изравни. Патрик Доргу открадна топката от защитника Мати Кеш и я насочи към Матеуш Куня, който от близка дистанция нямаше проблем да вкара за 1:1.

Второто полувреме започна със смяна на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, който получи контузия малко след 30-ата минута. Португалецът стана поредният ключов играч, който отпадна от срещата след наказания Каземиро, контузените Матайс де Лихт и Хари Магуайър, както отсъстващите заради Купата на африканските нации Нусаир Мазрауи, Брайън Мбемо и Амад Диало.

Излизането на Фернандеш сякаш даде още повече увереност на тима на Астън Вила, че може да спечели мача и в 58-мата минута бирмингамци стигнаха до победния гол. Негов автор отново бе Морган Роджърс, който отново вкара с фалцов удар с десния крак в далечния на Сене Ламенс ъгъл, но този път стреля от по-близка дистанция.

Гостите омаха отличен шанс да изравнят чрез Куня десет минути след това, но бразилецът изпусна с удар с глава от не повече от пет метра.

До края на мача играта продължи да бъде в полето на домакините, но лишеният от най-добрите си играчи тим на гостите така и не успя да стигне до второ изравняване.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 17-ия кръг на Висшата лига: Астън Вила - Манчестър Юнайтед - 2:1 от събота: Тотнъм - Ливърпул - 1:2 Борнемут - Бърнли - 1:0 Брайтън - Съндърланд - 0:0 Манчестър Сити - Уест Хем - 3:0 Уулвърхемптън - Брентфорд - 0:2 Нюкасъл - Челси - 2:2 Евертън - Арсенал - 0:1 Лийдс - Кристъл Палас - 4:1 в понеделник: Фулъм - Нотингам Форест * Арсенал води в класирането с 39 точки, на две пред Манчестър Сити. Следват Астън Вила с 36 точки, Челси и Ливърпул с по 29, Съндърланд с 27, Манчестър Юнайтед с 26 и други.