Нигерия е успяла да освободи 130 отвлечени ученици, съобщиха властите

Асен Георгиев
Ученик от "Св. Мери", освободен през декември. Снимка: АП/Afolabi Sotunde.
Абуджа,  
21.12.2025 21:53
 (БТА)

Нигерийските власти са постигнали освобождаването на 130 ученици, отвлечени на 21 ноември от въоръжени мъже в общежитието на католическо училище в североизточната част на страната, съобщи говорител на президентството, цитиран от Франс прес.

Около сто ученици от същото училище, също отвлечени посред нощ, бяха освободени в началото на декември. 

Около "130 други ученици, отвлечени в щата Нигер, бяха освободени и вече никой не е в плен", съобщи днес говорителят Сънди Дейр в съобщение, публикувано в "Екс" и придружено от снимка на усмихнати деца. Те ще бъдат прехвърлени във вторник в Мина, столицата на щата Нигер, според източник на АФП.

На 21 ноември няколкостотин ученици и членове на персонала бяха отвлечени от смесения пансион "Св. Мери", разположен в отдалеченото село Папири, в щата Нигер, на фона на вълна от масови отвличания в Нигерия, напомнящи за трагично известното отвличане на близо 300 ученички от Боко Харам в Чибок през 2014 г.

Към активното джихадистко въстание, което продължава от 2009 г. в североизточната част на страната, през последните години в северозападната и централната част на тази западноафриканска държава се добавиха нападения, грабежи и отвличания, извършени от бандити, мотивирани по-скоро от финансови, отколкото от идеологически причини. Точният брой на отвлечените и останалите в плен лица остава неясен от момента на нападението над училището, отбелязва АФП.

/АГ/

