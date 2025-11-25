Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Всички отвлечени ученички от щата Кеби в Нигерия бяха освободени, съобщи президентът Тинубу
Нигерийският президент Бола Ахмед Тинубу говори по време на церемония за откриването на Форума за сътрудничество Китай – Африка (ФОКАК) в Пекин, 5 септември 2024 г. (Greg Baker/Pool Photo via AP, File)
Лагос,  
25.11.2025 21:48
 (БТА)

Всички 24 ученички, отвлечени от въоръжени лица миналата седмица в щата Кеби в Северозападна Нигерия, са спасени, обяви президентът на африканската страна Бола Тинубу, цитиран от агенциите.

"С облекчение мога да съобщя, че всички 24 момичета са открити. Сега трябва да разположим повече сили на терен в невралгичните райони, за да направим така, че да няма повече случаи на отвличания", посочи нигерийският лидер в писмено изявление.

Момичетата бяха отвлечени на 17 ноември. Тогава полицията съобщи, че отвлечените деца са 25, но в тазвечершното изявление на Тинубу се посочва, че те са 24. Засега не се разкриват подробности около спасителната операция.

Нападението в Кеби бе поредното от серия масови похищения на хора в Нигерия.

/АМ/

