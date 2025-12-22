Пеп Гуардиола предупреди футболистите на Манчестър Сити да внимават с храната около Коледните празници

Футболистите на Манчестър Сити ще имат три дни почивка, за да се насладят на коледните празници, но мениджърът Пеп Гуардиола предупреди, че всеки, който се провали на кантара при завръщането си, няма да играе срещу Нотингам Форест в събота.

„Всеки играч се качва на кантара. Връщат се на 25-и и аз ще бъда там, за да контролирам колко килограма ще качат, за да видя дали ще са дебели“, заяви Гуардиола, който е известен със стриктното си отношение към диетата и кондицията.

„В момента, в който пристигнат след три дни, искам да видя как ще се върнат. Могат да ядат каквото искат, но искам да ги контролирам. Трябва да направя избор за 27 декември срещу Нотингам Форест. Представете си един футболист, който сега той е перфектен, но ще пристигне с три килограма повече. Той ще остане в Манчестър, няма да пътува за двубоя с Нотингам Форест“, коментира мениджърът.

Пеп Гуардиола, който веднъж критикува английския халф Калвин Филипс след завръщането от Световното първенство през 2022 година относно теглото, също така каза, че е от решаващо значение играчите да "се изключат и да си починат" от безмилостния график.

„Следващата седмица имам почивка, ще бъда със семейството и с шампанско“, каза испанецът пред медиите.

„Научих в Англия, откакто пристигнах, че когато можеш даваш почивни дни. Графикът е толкова натоварен. В момента на мача те ще бъдат свежи. Футболистите трябва да отидат при семействата си и да забравят за футбола. Хубаво е. За тях да виждат мениджъра всеки ден е доста трудно!", завърши Гуардиола.

Манчестър Сити, който победи Уест Хям с 3:0 през уикенда, е на две точки зад лидера Арсенал след 17 мача.