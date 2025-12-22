Зоните за кратковременно паркиране във Варна няма да работят през празничните дни

site.btaЗоните за кратковременно паркиране във Варна няма да работят през празничните дни
Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Общината в крайморския град.
По традиция администрацията прави жест към гражданите и гостите на Варна, когато се чества национален, или голям църковен празник и тогава т.нар. синя и зелена зона, са безплатни. Сега шофьорите няма да плащат от 24 до 28 декември, както и от 31 декември до 4 януари 2026 г. Те обаче трябва да спазват правилата за паркиране и да не нарушават законовата уредба.
/ЛРМ/
