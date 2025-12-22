Зоните за кратковременно паркиране във Варна няма да работят през празничните дни Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Общината в крайморския град.

По традиция администрацията прави жест към гражданите и гостите на Варна, когато се чества национален, или голям църковен празник и тогава т.нар. синя и зелена зона, са безплатни. Сега шофьорите няма да плащат от 24 до 28 декември, както и от 31 декември до 4 януари 2026 г. Те обаче трябва да спазват правилата за паркиране и да не нарушават законовата уредба.