Подробно търсене

Кметът на Ямбол Валентин Ревански оттегли от дневния ред на сесията точката за промени в местните такси и цени на услугите

Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Кметът на Ямбол Валентин Ревански оттегли от дневния ред на сесията точката за промени в местните такси и цени на услугите
Кметът на Ямбол Валентин Ревански оттегли от дневния ред на сесията точката за промени в местните такси и цени на услугите
На снимката: кметът на Ямбол Валентин Ревански. Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус/ БТА (Архив)
Ямбол,  
22.12.2025 09:33
 (БТА)
Етикети

Кметът на Ямбол Валентин Ревански оттегли от дневния ред на заседанието на Общинския съвет точката, която предвиждаше гласуване на промени в наредбата за местните такси и цените на услуги. Той се позова на възможността за удължаване на срока на действие на установените правила за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

Нека да влезе и новата валута от 2026 г., тогава да правим някакви корекции, посочи кметът.

Измененията предвиждаха промени в таксата за битовите отпадъци – чрез новия ѝ начин на изчисление по брой ползватели на имота, също и в цените на таксите за част от административните услуги. Заради инфлацията и нарасналите разходи беше планирана и актуализация в таксите за ползване на пазари, тържища, площади, тротоари и други общински терени за търговска дейност.

Гледането на тези изменения се отлага, каза председателят на Общинския съвет Антон Шиков след оттеглянето на точката от кмета Валентин Ревански.

Темата беше включена като точка девета в предварителния дневен ред на сесията. На нейно място ще бъдат обсъждани предложения за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се, които бяха внесени като допълнителна точка.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:25 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация