Кметът на Ямбол Валентин Ревански оттегли от дневния ред на сесията точката за промени в местните такси и цени на услугите

Кметът на Ямбол Валентин Ревански оттегли от дневния ред на заседанието на Общинския съвет точката, която предвиждаше гласуване на промени в наредбата за местните такси и цените на услуги. Той се позова на възможността за удължаване на срока на действие на установените правила за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

Нека да влезе и новата валута от 2026 г., тогава да правим някакви корекции, посочи кметът.

Измененията предвиждаха промени в таксата за битовите отпадъци – чрез новия ѝ начин на изчисление по брой ползватели на имота, също и в цените на таксите за част от административните услуги. Заради инфлацията и нарасналите разходи беше планирана и актуализация в таксите за ползване на пазари, тържища, площади, тротоари и други общински терени за търговска дейност.

Гледането на тези изменения се отлага, каза председателят на Общинския съвет Антон Шиков след оттеглянето на точката от кмета Валентин Ревански.

Темата беше включена като точка девета в предварителния дневен ред на сесията. На нейно място ще бъдат обсъждани предложения за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се, които бяха внесени като допълнителна точка.