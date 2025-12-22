Световният шампион по десетобой Лео Нойгебауер беше обявен за спортист на годината в Германия

Световният шампион по десетобой Лео Нойгебауер спечели наградата Спортист на годината в Германия, предава ДПА.

25-годишният спортист надделя в гласуването на спортните журналисти пред плувеца Флориан Велброк и колоездача Флориан Липовиц.

Нойгебауер спечели 2343 точки в гласуването и беше отличен на галавечер в Баден-Баден. Една година след олимпийското сребро в Париж, Нойгебауер добави към отличията си и златен медал от Световното първенство в Токио.

Той следва стъпките на Никлас Каул, който също спечели злато от Световното първенство през 2019 година, а няколко месеца по-късно беше избран за спортист на годината.

Плувецът Велброк спечели четири златни медала в открити води на Световното първенство по плуване в Сингапур и получи 1377 точки. Колоездачът Липовиц, който завърши "Тур дьо Франс" на трето място след словенеца Тадей Погачар и датчанина Йонас Вингегорд, се класира на трето място в гласуването.

Резултатите при жените и отборите ще бъдат обявени по-късно.

Междувременно, нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше обявен за футболна личност на годината в Германия от списание Кикер.