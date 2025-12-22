Ню Йорк победи Маями с блестящо представяне от Джейлън Брънсън в НБА

Ню Йорк Никс победи Маями Хийт със 132:125 в мач от редовния сезон на националната баскетболна асоциация (НБА). Джейлън Брънсън поведе Ню Йорк с най-силното си представяне за сезона с 47 точки, а това беше 20-и успех за тима от „Голямата ябълка“ срещу само 8 поражения. След поражението Маями все още удържа положителен баланс от 15-14.

Брънсън добави и 8 асистенции към 47-те си точки, които дойдоха при стрелба 15 от 26. Микал Бриджис отбеляза 24 точки, а Оу Джи Ануноби се отчете с 18. Джош Харт прибави дабъл-дабъл с 13 точки и 10 борби.

За „Горещите“ Кел'ел Уеър беше най-резултатен с дабъл-дабъл с 28 точки и 19 борби, Хайме Хакес Джуниър записа 23 точки, а Норман Пауъл - 22.

Чикаго Булс надделя над Атланта Хоукс със 152:150 като гост в най-резултатния мач от вечерта. „Биковете“ записаха най-високо постижение през сезона за точки както в едно полувреме, така и в мач. Чикаго задържа преднината си в края на срещата въпреки добрата игра на Атланта, а двата тима ще се срещнат за реванш във вторник.

За гостите Матас Бузелис вкара 28 точки при 91% успеваемост на стрелбата, а Коби Уайт добави 21. Джош Гиди беше близо до трипъл-дабъл с 19 точки, 12 асистенции и 9 борби, а Кевин Хъртър влезе с 16 от пейката.

За „Ястребите“ Трей Йънг записа най-резултатния си мач от началото на сезона с 35 точки, включително 7 от 8 успешни стрелби отдалеч, а Джейлън Джонсън остана на асистенция от трипъл-дабъл с 36 точки, 11 борби и 9 асистенции. Ониека Оконгву добави 23 точки, 7 борби и 6 асистенции, а Вит Крейчи влезе с 6 тройки от пейката за общо 20 точки.

Сакраменто Кингс постигна труден успех срещу Хюстън Рокетс със 125:124 след продължение. Денис Шрьодер вкара победната стрелба при 2,2 оставащи секунди в добавената част, завършвайки обрата за „Кралете“ след 5 точки изоставане в продължението.

Най-резултатен за тима от Калифорния беше ДеМар ДеРоузън с 27 точки и 9 асистенции. Кийгън Мъри добави 26 точки, а Шрьодер завърши с 24 точки, 10 борби и 7 асистенции. Ръсел Уестбрук добави дабъл-дабъл с 21 точки и 13 борби.

За „Ракетите“ Алперен Шенгюн се отчете с 28 точки, а Кевин Дюрант записа дабъл-дабъл с 24 точки, 10 борби и 8 асистенции.

Сан Антонио Спърс записа 21-а победа от началото на кампанията след като се наложи със 124:113 над Вашингтон Уизардс. Де'Арън Фокс отбеляза 27 точки, включително 5 тройки, с което допринесе за успеха на „Шпорите“. Люк Корнет добави дабъл-дабъл с 20 точки и 12 борби, а Стефон Касъл се отчете с 18 точки и 11 асистенции. Звездата на тима Виктор Уембаняма влезе от пейката с 14 точки и 12 борби.

За Вашингтон Бъб Карингтън отбеляза 21 точки, Тре Джонсън записа 19 точки и 7 борби, а Тристан Вукчевич добави 18 точки и 9 борби. Така отборът от столицата е с най-лош баланс в цялата Лига с 5-22.

Минесота Тимбъруулвс измъкна успеха срещу Милуоки Бъкс със 103:100. „Елените“ водиха с 60:48 на почивката, а Минесота стреля при 15 от 43 през първото полувреме. Въпреки това тимът от Минеаполис успя да обърне срещата и спечели с две поредни силни четвърти.

Антъни Едуардс поведе „Вълците“ с 24 точки, Донте ДиВинченцо отбеляза 18, а Руди Гобер добави дабъл-дабъл с 11 точки и 18 борби.

За тима от щата Уисконсин, който в поредна среща беше без звездата си Янис Адетокунбо, Кевин Портър Джуниър беше най-резултатен с 24 точки, 10 борби и 9 асистенции, а Боби Портис и Райън Ролинс отбелязаха по 16 точки.

Бруклин Нетс победи Торонто Раптърс с 96:81. Така „Мрежите“ вече са с баланс от 8-19, а канадският тим е със 17-13.

Майкъл Портър Джуниър поведе Бруклин с дабъл-дабъл с 24 точки и 11 борби, Ноа Клауни добави 19 точки и 9 борби, а новобранецът Егор Демин записа 16 точки.

За Торонто Брандън Инграм беше с 19 точки, Иманюъл Куикли се отчете с дабъл-дабъл със 17 точки и 10 асистенции, а никой друг играч не успя да премине границата от 10 точки.