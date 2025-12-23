Подробно търсене

Денвър спечели домакинството си срещу Юта в Националната баскетболна асоциация

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/David Zalubowski
Денвър,  
23.12.2025 07:48
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Кливланд - Шарлът      139:132
Бостън - Индиана       103:95
Ню Орлиънс - Далас     119:113
Денвър - Юта           135:112
Оклахома Сити - Мемфис 119:103
Голдън Стейт - Орландо 120:97
Портланд - Детройт     102:110

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 20 победи/8 загуби, Бостън 18/11, Филаделфия 16/11
Централна дивизия: Детройт 23/6, Кливланд 16/14, Чикаго 13/15
Югоизточна дивизия: Орландо 16/13, Маями 15/14, Атланта 15/15

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 26/3, Денвър 21/7, Минесота 19/10
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 19/8, Финикс 15/13, Голдън Стейт 15/15
Югозападна дивизия: Сан Антонио 21/7, Хюстън 17/9, Мемфис 13/16.

/КМ/

