Рубен Аморим потвърди, че Бруно Фернандеш може да отсъства за „известно време“ заради контузия

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Ian Hodgson
Бирмингам,  
22.12.2025 09:59
 (БТА)

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш може да отсъства за „известно време“, след като напусна терена поради контузия срещу Астън Вила в неделя.

Треньорът на "червените дяволи" Рубен Аморим потвърди, че Фернандеш е получил травма през първото полувреме на мача от Висшата лига на „Вила Парк“. Вила спечели с 2:1.

„Мисля, че са меки тъкани, така че ще отнеме известно време. Ще видим“, каза Аморим след двубоя, цитиран от АП.

Фернандеш игра до почивката, но беше заменен от Лисандро Мартинес в началото на втората част.

„През тази година, особено в това време, имаме толкова много проблеми, но трябва да се справим с тях“, добави мениджърът.

Юнайтед вече е без Браян Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, които играят в Купата на африканските нации. Възможностите на Аморим бяха допълнително ограничени в неделя, след като халфът Коби Мейно е аут поради контузия на прасеца, получена по време на тренировка. Още преди контузията на Фернандеш, Аморим каза, че отсъствието на Мейно идва в неподходящ момент.

„Мисля, че ще се оправи след няколко седмици, не знам. Нека се съсредоточим върху играчите, които имаме и са готови да играят“, коментира той. 

/ИК/

