Рубен Аморим потвърди, че Бруно Фернандеш може да отсъства за „известно време“ заради контузия

site.btaРубен Аморим потвърди, че Бруно Фернандеш може да отсъства за „известно време“ заради контузия
Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш може да отсъства за „известно време“, след като напусна терена поради контузия срещу Астън Вила в неделя.
Треньорът на "червените дяволи" Рубен Аморим потвърди, че Фернандеш е получил травма през първото полувреме на мача от Висшата лига на „Вила Парк“. Вила спечели с 2:1.
„Мисля, че са меки тъкани, така че ще отнеме известно време. Ще видим“, каза Аморим след двубоя, цитиран от АП.
Фернандеш игра до почивката, но беше заменен от Лисандро Мартинес в началото на втората част.
„През тази година, особено в това време, имаме толкова много проблеми, но трябва да се справим с тях“, добави мениджърът.
Юнайтед вече е без Браян Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, които играят в Купата на африканските нации. Възможностите на Аморим бяха допълнително ограничени в неделя, след като халфът Коби Мейно е аут поради контузия на прасеца, получена по време на тренировка. Още преди контузията на Фернандеш, Аморим каза, че отсъствието на Мейно идва в неподходящ момент.
„Мисля, че ще се оправи след няколко седмици, не знам. Нека се съсредоточим върху играчите, които имаме и са готови да играят“, коментира той.
