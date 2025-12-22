Пътници в нетрезво състояние са предизвикали с арогантното си поведение водач на такси в Разград да извади пистолет, полицията му състави акт

Пътници в таксиметров автомобил са предизвикали с арогантното си поведение водача да извади пистолет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Случаят е от снощи. В близост до автогарата в Разград в таксито се качили 42-годишен мъж от Гецово, 29-годишен от село Осенец, 21-годишна жена от Осенец и 22-годишният й брат. В нетрезво състояние клиентите започнали спор относно заплащането на таксиметровата услуга, при което 64-годишният водач извадил законно притежаван газ сигнален пистолет Есоl и демонстративно го размахал.

Заради нарушаване на общоприетите норми за поведение на обществено място на шофьора му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева заяви за БТА, че в тридневен срок актът трябва да се внесе в Районния съд, който трябва да разгледа и наложи наказание на нарушителя. По думите ѝ въпреки че бил предизвикан от клиентите в нетрезво състояние с размахването на сигналния пистолет шофьорът е нарушил обществения ред, добави Георгиева.