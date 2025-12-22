Музеите и галериите в Плевен обявиха празничното си работно време

В Плевен, в дните около Коледа и Нова година, музеите и галериите ще бъдат с празнично работно време, съобщиха от културните институти.

Във връзка с преминаване на разплащането от лева в евро в Република България, Регионален исторически музей (РИМ) ще бъде отворен за посещение до 23 декември 2025 г. От 24 декември до 2 януари музеят няма да работи с посетители. Първият работен ден за 2026 г. ще бъде 3 януари, събота.

Припомняме, че в РИМ от 16 до 19 декември за 15-а поредна година отвори врати Коледна работилница, организирана от отдел "Етнография". В нея над 200 деца и ученици изработиха сурвачки и коледно-новогодишни картички.

Панорама "Плевенска епопея 1877" няма да работи на 24, 25, 26 и 31 декември, както и от 1 до 4 януари 2026 г. Останалите обекти на РИМ - Параклис мавзолей "Св. Георги Победоносец", Къща музей "Цар Освободител Александър II", експозиция "Плевенска епопея 1877", Къща музей "Негово Кралско Величество Карол I" и Къща музей "Велик княз Николай Николаевич" в гр. Пордим, Румънски мавзолей, музеен кът и мемориален парк в с. Гривица, ще бъдат затворени в периода от 24 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г.

Художествените галерии "Илия Бешков" и Дарение "Колекция Светлин Русев" няма да бъдат отворени от 24 декември до 4 януари 2026 г. Галериите очакват своите посетители на 5 януари. В ХГ "Илия Бешков" до края на януари може да бъде разгледана изложба по повод 90 години от рождението на художника Данаил Мицев. В експозицията са показани над 450 негови творби.

Регионална библиотека "Христо Смирненски" няма да работи също от 24 декември до 4 януари. От отдел "Връзки с обществеността" канят читателите да заповядат отново на 5 януари от 13:00 ч. Във фоайето на библиотеката, до празниците, може да бъде разгледана изложба, посветена на 85 години от рождението на певеца Емил Димитров.