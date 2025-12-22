Подробно търсене

Международно дружество "Елиас Канети" организира "Литературно кабаре" в библиотеката в Русе

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Международно дружество "Елиас Канети" организира "Литературно кабаре" в библиотеката в Русе
Международно дружество "Елиас Канети" организира "Литературно кабаре" в библиотеката в Русе
Снимка: Международно дружество "Елиас Канети"
Русе,  
22.12.2025 10:02
 (БТА)

Международното дружество „Елиас Канети“ организира четвъртото издание на „Литературно кабаре“. Това съобщи Татяна Савова от Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, която ще бъде домакин на дискусията днес от 18:00 часа.

Форумът имаше издания в Доходното здание в Русе през декември миналата година и в Пловдив през лятото, припомнят организаторите. 

Участници ще са писателите Здравка Евтимова, Теодора Димова и доц. Борис Минков, както и проф. Пенка Ангелова, която е литературовед и председател на международното дружество "Елиас Канети". Всеки от тях ще представи по една предварително избрана книга, като за целта ще разполага с пет минути, за да защити избора си. След това четиримата имат същото време, за да коментират всяко от предложенията в жив, свободен и интелигентен обмен на идеи, съобщиха организаторите. 

Книгите ще са „Керван за гарвани“ от Емине Садкъ, „Пророческа песен“ от Пол Линч, „Лудият диктатор“ от Антони Слонимски / Мария Павликовска-Ясножевска и „Музеят на моето време“ от Слава Янакиева. 

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:28 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация