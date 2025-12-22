Международно дружество "Елиас Канети" организира "Литературно кабаре" в библиотеката в Русе

Международното дружество „Елиас Канети“ организира четвъртото издание на „Литературно кабаре“. Това съобщи Татяна Савова от Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, която ще бъде домакин на дискусията днес от 18:00 часа.

Форумът имаше издания в Доходното здание в Русе през декември миналата година и в Пловдив през лятото, припомнят организаторите.

Участници ще са писателите Здравка Евтимова, Теодора Димова и доц. Борис Минков, както и проф. Пенка Ангелова, която е литературовед и председател на международното дружество "Елиас Канети". Всеки от тях ще представи по една предварително избрана книга, като за целта ще разполага с пет минути, за да защити избора си. След това четиримата имат същото време, за да коментират всяко от предложенията в жив, свободен и интелигентен обмен на идеи, съобщиха организаторите.

Книгите ще са „Керван за гарвани“ от Емине Садкъ, „Пророческа песен“ от Пол Линч, „Лудият диктатор“ от Антони Слонимски / Мария Павликовска-Ясножевска и „Музеят на моето време“ от Слава Янакиева.