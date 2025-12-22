Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не стихва и в навечерието на празниците

Подробно търсене

Петър Къдрев
Мигранти в Палеохора, Крит, през октомври. Снимка: Giannis Angelakis, AP / архив
Атина,  
22.12.2025 09:54
 (БТА)

Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не отслабва, като тази сутрин край островчето Гавдос са намерени около 60 мигранти, съобщава гръцката телевизия Скай.

Те се прибавят към още 108, които бяха открити край селището Палеохора на южния бряг на Крит.

Сред откритите днес 60 мигранти е имало и малки деца. Те са били откарани в Палеохора, а по-късно днес се очаква да бъдат прехвърлени н Ханя, един от големите градове на острова.

/ПК/

