Китай ще наложи временни мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС

Бойчо Попов
Снимка: AP/Matthias Schrader, архив
Пекин ,  
22.12.2025 09:52
 (БТА)

Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9 до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември, съобщи в понеделник китайското Министерство на търговията, цитирано от Ройтерс.

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване. 

/БП/

Свързани новини

16.12.2025 10:59

Пекин премахна високите вносни мита за свинско месо от ЕС

Властите в Китай обявиха днес по-ниски мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти от Европейския съюз, след като приключи едногодишно антидъмпингово разследване на вноса на европейско свинско месо, предаде Си Ен Би Си. Новите митнически

Към 10:25 на 22.12.2025 Новините от днес

