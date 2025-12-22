Между 5 на сто и 8 на сто се очаква да бъде ръстът в ценовите нива на жилищата в България през 2026 г., сочи прогноза на „Имотека“

Между 5 на сто и 8 на сто се очаква да бъде ръстът в ценовите нива на жилищата у нас през предстоящата 2026 година. Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга, в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките, кредитирането ще се стимулира. Това ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища, се казва в прогнозата на компанията за недвижими имоти „Имотека“, получена днес БТА.

„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12 на сто в момента до 1 на сто. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити", казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на „Имотека“, цитиран в прессъобщението.

Според Пейчев през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да подобряват качеството си на живот. Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.

Какво се случи през 2025 г.?

Като година на 3 скорости може да се определи изминалата 2025, коментират от компанията и изтъкват, че от началото ѝ до май-юни купувачите са били активни, но и внимателни в избора си. Едни премисляха добре, преди да установят какъв имот им е необходим, за да удовлетвори оптимално жилищните им нужди. Други инвестираха средства в недвижими имоти в процес на строителство с цел препродажба и постигане на печалба. Трети използваха момента, за да се сдобият с къща в крайградските зони и на 40 км от големите градове, особено около четирите големи града в България, уточняват анализаторите.

През лятото дойде вторият етап от развитието на пазара през годината, посочват от „Имотека“ и го определят като пиков период предвид новината за приемането на еврото в България. Запитванията, отчетени от Имотека, демонстрираха рекордни нива, изтъкват от компанията.

От септември насам потенциалните купувачи забавиха активност - запитванията към агенцията бяха с между 15 на сто и 25 на сто по-малко. На този фон обаче сделките не намаляваха, а дори отчетоха ръст, посочват от „Имотека".

„Пазарът отся онези потребители, които по-скоро се оглеждаха, водени от общата еуфория, без да имат нужните спестявания. Активните участници обаче, хората с налични средства, останаха на пазара и сделките продължиха да се сключват със същата динамика", пояснява Пейчев.

Цените отчетоха сериозен ръст през годината, отбелязват от „Имотека“. Средните цени на жилищата старо строителство в предпочитаните централни райони на София като Докторски паметник вече надхвърлят 5000 евро на кв. м. В квартал „Изток" средните цени са над 3800 евро на квадрат, в „Лозенец" – над 3500 евро на кв. м, а в „Борово" – около 2900 евро на кв. м. Цените на жилищата ново строителство също са нараснали през годината и в София и рядко се срещат нива под 2000 евро на кв. м.