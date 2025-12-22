Общинското предприятие "Комунални дейности" да въведе участие на работниците в управлението, решиха съветниците в Цар Калоян

Общинското предприятие „Комунални дейности“ в Цар Калоян да включи работниците и служителите в процеса на вземане на решения, гласува на последното си за годината заседание Общинският съвет в града. Промените в правилника за организацията и дейността на предприятието имат за цел да осигурят съответствие с нормативните изисквания за социални предприятия и да улеснят неговата регистрация в Регистъра на социалните предприятия, обясни кметът Дауд Аляовлу.

По думите му допълнението в правилника е свързано с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, която подкрепя социалната икономика и създаването на устойчиви работни места за групи в неравностойно положение. Съгласно новата алинея в член 15 от правилника, директорът на предприятието ще свиква ежемесечно общо събрание на работниците и служителите, на което се обсъждат въпроси, свързани с дейността на предприятието. За всяко събрание ще се води протокол, а препис от него ще се предоставя на присъстващите.

Измененията в правилника на общинското предприятие „Комунални дейности“ в Цар Калоян влизат в сила от деня на публикуването им на интернет страницата на общината.