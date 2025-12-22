Подробно търсене

Общинският съвет в Цар Калоян прие Етичен кодекс на общинските съветници

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова, архив
Разград,  
22.12.2025 22:10
Общинският съвет в Цар Калоян прие Етичен кодекс на общинските съветници. С въвеждането му се регламентира прозрачността, отчетността и ефективността в работата на общинските съветници, заяви председателят на Общинския съвет Белгин Хюсеин след гласуване от Общинския съвет на внесеното от него предложение. 

Общинските съветници гласуваха и изменения в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. С направените допълнения се предвижда създаване на постоянна етична комисия, която да разглежда сигнали за нарушения на кодекса, конфликти на интереси и случаи на корупция. Информацията ще се публикува на интернет страницата на Общината.

Приемането на кодекса и измененията в правилника имат за цел повишаване на отговорността и стриктното спазване на принципите на етично поведение. Очакваните резултати включват установяване на устойчиви правила за поведение, повишаване на общественото доверие и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление, допълни Белгин Хюсеин.

