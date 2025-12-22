С празничен гала концерт в Разград отбелязаха 70-годишнината на маестро Красен Иванов

С празничен гала концерт в Разград отбелязаха 70 години на маестро Красен Иванов - дългогодишен диригент и музикант, отдал повече от 40 години на Разградската филхармония „Димитър Ненов“. На сцената на Народно читалище „Развитие 1869“ се качиха оркестрантите от филхармонията и хор „Железни струни“. В гала концерта участваха също оперната прима Диана Василева - солистка на Софийската опера, сопраното Росица Метаниева и баритонът Свилен Денчев. Под диригентската палка на маестро Деян Павлов прозвучаха арии и дуети от Моцарт, Росини, Доницети, Пучини, Верди. Хористите представиха пред публиката произведенията "O, Holy Night", "Хор на евреите" от операта „Набуко“ на Верди, „Хор на циганите“ от „Трубадур“. Празничният концерт завърши с „Наздравица“ от операта „Травиата“ на Джузепе Верди, изпълнена от хористи, оперни певци и оркестранти.

Преди общото изпълнение директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Стефани Лечева прочете поздравителните адреси, изпратени по повод 70 г. на маестро Красен Иванов.

„Гала концертът в навечерието на Коледа и Новата година е още по-специален, тъй като отбелязва 70-годишнината на маестро Иванов, чийто талант и отдаденост са вдъхновение за поколения музиканти. Нека магията на музиката и вълшебството на Коледа продължават да ви съпътстват и да радват публиката още много години напред“, се посочва в поздравителния адрес на областния управител на област Разград Владимир Димитров.

Кметът на Община Разград Добрин Добрев изразява признателност за приноса на маестро Иванов към културния живот на града, като отбелязва, че неговият музикален талант е дар за жителите на Разград от няколко поколения. В адреса си Добрев подчертава също ролята на Красен Иванов в Разградската филхармония „Димитър Ненов“, хор „Железни струни“ при Народно читалище „Развитие 1869“ и църковния хор към храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", както и значението му за утвърждаването на името на града на национални и международни сцени.

В поздравителния адрес от Театрално-музикалния и филхармоничен център Разград директорът Стефани Лечева акцентира върху дългогодишния всеотдаен път на маестро Иванов в изкуството, неговия висок професионализъм и приноса му за създаването на поколения музиканти и певци. Тя отбеляза, че под негово ръководство Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“, хор „Железни струни“ и възстановеният църковен хор към храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" са се утвърдили като значими духовни и художествени средища с национално признание. „Нека музиката продължава да бъде ваша радост и мисия“, заяви Лечева.

Концертът завърши с пожелания за здраве, сбъднати мечти, благополучия, късмет и радост в живота.