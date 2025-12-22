Община Цар Калоян ще партнира на пожарната по проект за превенция при бедствия и пожари

Община Цар Калоян ще участва като партньор в проектно предложение по процедурата „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027. Предложението, внесено от кмета на общината Дауд Аляовлу, бе гласувано на последното за годината заседание на Общинския съвет.

Водещ партньор по проекта е Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград, като в партньорството се включват и други общини от областта. Процедурата се реализира чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган на програмата. Целта на операцията е да се повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации чрез укрепване на капацитета на регионалните и местните звена на пожарната, както и на доброволните формирования към общините.

Проектът предвижда специализирани обучения, практически учения, осигуряване на оборудване, защитни средства и участие в международни обучения и обмяна на опит. В рамките му ще бъдат реализирани и информационни кампании за привличане на доброволци към доброволните формирования в общините и Националната асоциация на доброволците в България. Общият бюджет по процедурата възлиза на 14 млн. лева, като максималният размер на безвъзмездното финансиране за Община Цар Калоян е до 6 412,78 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 януари 2026 г., заяви кметът.