Реал Мадрид и Олимпик Лион се разбраха за трансфера под наем на Ендрик

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик ще играе в Олимпик Лион във втората половина от сезона, пише вестник Екип в понеделник. Клубовете са се споразумели за сделката за 19-годишния футболист, която ще бъде до юни. Лион няма да има опция за закупуване на Ендрик.

Френският клуб ще плати на Реал Мадрид 1 милион евро за наема и ще поеме 50 процента от заплатата на играча. Договорът ще бъде подписан в рамките на следващите два дни.

Очаква се Ендрик да се присъедини към Лион, когато тренировките на отбора се възобновят на 29 декември. Трансферът ще бъде официализиран след 1 януари.

Желанието на Ендрик е да облече екипа на Лион, където ще получи много повече игрови минути.