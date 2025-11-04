Ендрик иска да премине под наем в Олимпик Лион

Ендрик ще премине в Олимпик Лион, съобщава вестник Екип във вторник. Нападателят на Реал Мадрид изрази желание си да се присъедини към френския клуб, след като разговаря по телефона с треньора Пауло Фонсека.

Бразилският национал желае сделката за наем да бъде сключена възможно най-скоро, за да може да се присъедини към Лион на 1 януари 2026 година.

Реал Мадрид и Олимпик Лион все още не са се споразумели за условията на трансфера, тъй като от мадридския клуб очакват да получат парично обезщетение за наема на Ендрик. Контузията на Франко Мастантуоно може да попречи на напускането на Ендрик в следващите месеци.

През настоящия сезон 19-годишният нападател игра 11 минути като резерва при победата с 4:0 в Примера дивисион срещу Валенсия миналата седмица.