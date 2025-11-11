Подробно търсене

Селекционерът на националния тим по футбол на Бразилия Карло Анчелоти е посъветвал Ендрик да прецени кое е най-доброто за него

Кремена Младенова
Селекционерът на националния тим по футбол на Бразилия Карло Анчелоти е посъветвал Ендрик да прецени кое е най-доброто за него
Селекционерът на националния тим по футбол на Бразилия Карло Анчелоти е посъветвал Ендрик да прецени кое е най-доброто за него
снимка: AP Photo/Eraldo Peres
Мадрид,  
11.11.2025 17:54
 (БТА)

Бившият наставник на Реал Мадрид и настоящ селекционер на националния тим на Бразилия Карло Анчелоти е посъветвал футболиста на мадридчани Ендрик да прецени кое е най-доброто за него предвид липсата на достатъчно игрово време под ръководството на Шаби Алонсо в клубния му отбор.

„Да, говорих с него в началото на сезона“, потвърди в интервю за PLACAR Анчелоти, попитан за бразилския национал.

„Той беше контузен, но сега е добре и е обратно на разположение Трябва да помисли, заедно с обкръжението си, кое е най-доброто за него. Да говори и с клуба. Ендрик е много млад, а това няма да бъде последното му Световно първенство. Той може да играе на Мондиал 2026, защото има качествата за това, но може да участва и на Мондиал 2030 или на този през 2034 година, а вероятно и през 2038-а. Вярвам, че за него е важно да започне отново да играе и да покаже качествата си“, коментира още италианският специалист.

/КМ/

Свързани новини

13.10.2025 13:36

Бразилецът Ендрик може да напусне Реал Мадрид в посока Ювентус през януари

19-годишният бразилски нападател на Реал Мадрид Ендрик може да направи изненадващ трансфер в Серия А през зимата, тъй като Ювентус продължава да е силно заинтересован да привлече футболиста, съобщава Goal.com
18.08.2025 16:42

Шаби Алонсо увери, че Реал Мадрид ще върви напред крачка по крачка преди началото на Ла Лига

Тотнъм подписа нов дългосрочен договор с футболиста си Джед Спенс, който се наложи като титуляр след идването си в отбора през 2022. Тогава "шпорите" платиха 20 милиона британски лири за правата му. 25-годишния краен защитник направи отличен минал
22.07.2025 12:49

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик отново контузен, ще отсъства от игра поне два месеца

Бразилският нападател на Реал Мадрид Ендрик е контузен и ще отсъства от игра поне два месеца, съобщава Sport.es. Реал Мадрид очаква играчът да се възстанови от контузията си едва до края на септември. Бразилецът получи първата си контузия на 18 май
04.07.2025 15:14

Ендрик е разговарял с генералния мениджър на Реал Мадрид, за да обсъдят бъдещето на футболиста в клуба

Бразилският нападател Ендрик се е срещнал с генералния мениджър на Реал Мадрид Хосе Анхел Санчес, за да обсъдят бъдещето на футболиста в клуба, съобщава испанското радио COPE

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:04 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация