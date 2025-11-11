Селекционерът на националния тим по футбол на Бразилия Карло Анчелоти е посъветвал Ендрик да прецени кое е най-доброто за него

Бившият наставник на Реал Мадрид и настоящ селекционер на националния тим на Бразилия Карло Анчелоти е посъветвал футболиста на мадридчани Ендрик да прецени кое е най-доброто за него предвид липсата на достатъчно игрово време под ръководството на Шаби Алонсо в клубния му отбор.

„Да, говорих с него в началото на сезона“, потвърди в интервю за PLACAR Анчелоти, попитан за бразилския национал.

„Той беше контузен, но сега е добре и е обратно на разположение Трябва да помисли, заедно с обкръжението си, кое е най-доброто за него. Да говори и с клуба. Ендрик е много млад, а това няма да бъде последното му Световно първенство. Той може да играе на Мондиал 2026, защото има качествата за това, но може да участва и на Мондиал 2030 или на този през 2034 година, а вероятно и през 2038-а. Вярвам, че за него е важно да започне отново да играе и да покаже качествата си“, коментира още италианският специалист.