Подробно търсене

Килиан Мбапе вкара два гола и Реал Мадрид победи Валенсия в ЛаЛига

Ивайло Георгиев
Килиан Мбапе вкара два гола и Реал Мадрид победи Валенсия в ЛаЛига
Килиан Мбапе вкара два гола и Реал Мадрид победи Валенсия в ЛаЛига
Килиан Мбапе / Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
02.11.2025 09:17
 (БТА)

Килиан Мбапе се разписа два пъти и Реал Мадрид записа лесна победа с 4:0 срещу Валенсия в мач от 11-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така столичани спечелиха 30-ата си точка в Ла Лига и поведоха със седем на втория Виляреал, както и с осем на вечния враг Барселона. 

Реал Мадрид изкова 13-ата си победа от 14 мача през новия сезон още през първото полувреме. Мбапе бе точен на два пъти в началния половин час на двубоя, като първо вкара от дузпа за игра с ръка на Сесар Тарега и после от воле от близко разстояние. 

В 44-ата минута, секунди след спасяване на Хулен Ахиресабала срещу Винисус от нова дузпа, Джуд Белингам вкара за 3:0. Алваро Карерас пък довърши през второто полувреме разгрома срещу отбора на Валенсия, който допусна второ поредно поражение и остана в зоната на изпадащите с девет точки. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига:
                                
Реал Мадрид - Валенсия          - 4:0
Виляреал - Райо Валекано        - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля        - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао  - 3:2

в неделя: 
Леванте - Селта Виго
Алавес - Еспаньол
Барселона - Елче
Бетис - Майорка

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

* Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона и Атлетико Мадрид с по 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

01.11.2025 17:17

Виляреал постигна убедителна победа над Райо Валекано в среща от Ла Лига

След успеха Виляреал се изкачи на временното второ място в класирането на Ла Лига с 23 точки актив, но с мач повече от третия Барселона, който е с 22, а Райо Валекано е на десета позиция с 14 точки.
01.11.2025 08:22

Хетафе победи Жирона с два гола в края на мача от ЛаЛига

Хетафе отбеляза два гола в края и спечели с 2:1 срещу Жирона в първи мач от 11-ия кръг на испанското първенство по футбол, с което "сините" се изкачиха на шесто място в класирането на ЛаЛига със 17 точки. Еспаньол има една повече на пета

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:54 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация