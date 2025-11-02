Подробно търсене

Ива Кръстева
Алавес спечели срещу гостуващия Еспаньол, Леванте загуби от Селта Виго в срещи от Ла Лига
снимка: AP Photo/Miguel Oses
Мадрид,  
02.11.2025 19:27
 (БТА)

Алавес спечели срещу гостуващия Еспаньол с 2:1 в среща от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания.

Денис Суарес откри резултата в 5-ата минута, а Лукас Бойе удвои в 40-ата. Роберто Фернандес Хаен оформи крайния резултат в 56-ата минута след асистенция на Карлос Ромеро. Бойе получи втори жълт картон в добавеното време.

Алавес е осми в класирането с 15 точки, а Еспаньол е на пета позиция с 18.

В ранния мач Леванте загуби у дома от Селта с 1:2. Унай Венседор остави домакините с човек по-малко заради директен червен картон в 27-ата минута. 10 по-късно Леванте получи правото да изпълни дузпа, но Ета Ейонг удари гредата.

Оскар Мингеса откри в 40-ата минута, Кервин Ариага изравни за Леванте в 66-ата минута, а Мигел Роман донесе успяха на Селта с попадение в първата минута от добавеното време.

Леванте е 17-и в подреждането с 9 точки, а Селта е 11-и с 13.

В късните мачове Барселона приема Елче, а Бетис - Майорка.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига:

Леванте - Селта Виго      - 1:2
Алавес - Еспаньол         - 2:1

по-късно днес:
Барселона - Елче
Бетис - Майорка
            
от събота:   
Реал Мадрид - Валенсия          - 4:0
Виляреал - Райо Валекано        - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля        - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао  - 3:2

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

* Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона и 
Атлетико Мадрид с по 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.

/ИК/

