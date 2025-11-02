Алавес спечели срещу гостуващия Еспаньол, Леванте загуби от Селта Виго в срещи от Ла Лига

Алавес спечели срещу гостуващия Еспаньол с 2:1 в среща от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания.

Денис Суарес откри резултата в 5-ата минута, а Лукас Бойе удвои в 40-ата. Роберто Фернандес Хаен оформи крайния резултат в 56-ата минута след асистенция на Карлос Ромеро. Бойе получи втори жълт картон в добавеното време.

Алавес е осми в класирането с 15 точки, а Еспаньол е на пета позиция с 18.

В ранния мач Леванте загуби у дома от Селта с 1:2. Унай Венседор остави домакините с човек по-малко заради директен червен картон в 27-ата минута. 10 по-късно Леванте получи правото да изпълни дузпа, но Ета Ейонг удари гредата.

Оскар Мингеса откри в 40-ата минута, Кервин Ариага изравни за Леванте в 66-ата минута, а Мигел Роман донесе успяха на Селта с попадение в първата минута от добавеното време.

Леванте е 17-и в подреждането с 9 точки, а Селта е 11-и с 13.

В късните мачове Барселона приема Елче, а Бетис - Майорка.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига: Леванте - Селта Виго - 1:2 Алавес - Еспаньол - 2:1 по-късно днес: Барселона - Елче Бетис - Майорка от събота: Реал Мадрид - Валенсия - 4:0 Виляреал - Райо Валекано - 4:0 Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0 Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2 в понеделник: Реал Овиедо - Осасуна от петък: Хетафе - Жирона - 2:1 * Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона и Атлетико Мадрид с по 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.