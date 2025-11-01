Подробно търсене

Атлетико Мадрид постигна шеста победа за сезона в Ла Лига

Ива Кръстева
Атлетико Мадрид постигна шеста победа за сезона в Ла Лига
Атлетико Мадрид постигна шеста победа за сезона в Ла Лига
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
01.11.2025 19:27
 (БТА)

Атлетико Мадрид постигна шеста победа за сезона в Ла Лига, след като се наложи над гостуващия Севиля с 3:0 в среща от 11-ия кръг.

Домакините продължиха серията си на десет мача без поражение в шампионата и се изравниха по точки с третия в подреждането Барселона. Севиля загуби последните си три срещи и е на 11-а позиция с 13.

И трите попадения бяха отбелязани през второто полувреме, като бяха реализирани от Хулиан Алварес в 64-ата от дузпа и появилите се като резерви Тиаго Алмада в 77-ата и Антоан Гризман в 90-ата.

По-рано днес Виляреал спечели срещу Райо Валекано с 4:0, а по-късно са срещите Реал Сосиедад - Атлетик Билбао и Реал Мадрид - Валенсия.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига:

Виляреал - Райо Валекано  - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля  - 3:0

по-късно днес:
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао 
Реал Мадрид - Валенсия

в неделя: 
Леванте - Селта Виго
Алавес - Еспаньол
Барселона - Елче
Бетис - Майорка

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

* Реал Мадрид води в класирането с 27 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона и Атлетико Мадрид 
с по 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:05 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация