Атлетико Мадрид постигна шеста победа за сезона в Ла Лига, след като се наложи над гостуващия Севиля с 3:0 в среща от 11-ия кръг.

Домакините продължиха серията си на десет мача без поражение в шампионата и се изравниха по точки с третия в подреждането Барселона. Севиля загуби последните си три срещи и е на 11-а позиция с 13.

И трите попадения бяха отбелязани през второто полувреме, като бяха реализирани от Хулиан Алварес в 64-ата от дузпа и появилите се като резерви Тиаго Алмада в 77-ата и Антоан Гризман в 90-ата.

По-рано днес Виляреал спечели срещу Райо Валекано с 4:0, а по-късно са срещите Реал Сосиедад - Атлетик Билбао и Реал Мадрид - Валенсия.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига: Виляреал - Райо Валекано - 4:0 Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0 по-късно днес: Реал Сосиедад - Атлетик Билбао Реал Мадрид - Валенсия в неделя: Леванте - Селта Виго Алавес - Еспаньол Барселона - Елче Бетис - Майорка в понеделник: Реал Овиедо - Осасуна от петък: Хетафе - Жирона - 2:1 * Реал Мадрид води в класирането с 27 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона и Атлетико Мадрид с по 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.