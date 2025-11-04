Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "Намираме се в ситуация с висок залог"

Атлетико Мадрид ще излезе в мача си от Шампионската лига тази вечер срещу белгийския Юнион Сен Жилоаз в опит да допусне възможно най-малко грешки, след като вече загуби два от първите си три мача в турнира.

Загубата с 0:4 от Арсенал миналия месец беше второ поражение за испанския състав в надпреварата, след като тимът загуби първата си среща с 2:3 от Ливърпул и победи Айнтрахт Франкфурт с 5:1.

Това остави футболистите на старши треньора Диего Симеоне на 19-то място във временното класиране.

"Имаме нужда от точки в Шампионската лига и това рефлектира върху ангажимента, който трябва да имаме във вторник", каза Симеоне на пресконференцията си в понеделник, цитиран от агенция ДПА.

"Противникът ще играе дефанзивно, ще използва бързите си крила, а ние ще трябва да направим така, че да победим, знаейки нуждата си от точки", добави аржентинският специалист.

Отборът на Атлетико загуби само един от последните си девет мача във всички турнири, след като победи Севиля с 3:0 през уикенда, но въпреки това, остава на 8 точки от върха в Ла Лига, след твърде много равенства по-рано през сезона.

"Нормално е да се появяват критики. Намираме се в ситуация с висок залог, където само победата има значение, независимо от причините", добави Симеоне.

"Отборът винаги се е стремял да се движи напред, все още има място за подобрение и когато всички се адаптират, ще бъдем по-добри", увери треньорът на мадридчани.

Нико Гонсалес остава под въпрос за мача тази вечер, а попитан за аржентинския футболист, Диего Симеоне отговори: "Трябва да спечелим с футболистите, които смятаме, че са в най-добра форма."