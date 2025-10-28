Първа победа за Атлетико (Мадрид) като гост в Примера дивисион, отборът на Диего Симеоне се върна в топ 4

Атлетико (Мадрид) постигна първа победа като гост в испанската Примера дивисион, надделявайки над Бетис с 2:0 в последен мач от 10-ия кръг. Головете паднаха още през първото полувреме, а техни автори станаха Джулиано Симеоне в 3-ата минута и националът Алекс Баена в 1-ата на добавеното време на първото полувреме.

Преди началото съперниците бяха с равни точки, но с успеха си Атлетико се изкачи на 4-ото място с 19, на 1 от 3-ия Виляреал и на 3 след 2-ия Барселона. На върха е Реал (Мадрид) с 27, а Бетис остава с 16 на 6-то място.

Столичани откриха резултата в 3-ата минута чрез сина на треньора Чоло Симоеоне – Джулиано. Всичко се случи след хвърлен дълъг тъч от словака Давид Ханцко. Коке се пребори със Софиян Амрабат в наказателното поле, а Ектор Бейерин в опита си да изчисти топката я прати точно на крака на Симеоне, който от въздуха и без да се бави я прати в мрежата.

Домакините от Бетис опитаха да отговорят и се справиха добре, създавайки две положения за гол. Най-напред след центриране на Антони с гола на косъм се размина Кучо Ернандес, а Абде Ецалзули пробва рефлекса на Ян Облак.

Гостите също не пазеха резултата си и имаха едва добра възможност на Нико Гонсалес, чийто удар беше спасен от Давид Лопес. След това пък Бейерин пресече много опасно центриране на Пабло Бариос.

В добавеното време на първото полувреме резултатът можеше да бъде както 1:1, но стана 0:2. При атака Бетис претендираха, че Робин льо Норман е извършил нарушение срещу техен футболист в наказателното поле, но съдията Хосе Мартинес не реагира и остави играта да продължи. От това стана контраатака от дясно, Джулиано Симеоне проби през Амрабат и центрира, но топката отиде на левия фланг. Алекс Баена там овладя, влезе навътре и с диагонален изстрел се разписа за 0:2.

След средата на втората част треньорът на Бетис Мануел Пелегрини пусна в игра Джовани ло Селсо и той раздвижи атаката, но два пропуска направи Абде Ецалзули. Малко по-късно той от фаул качи топката на горната греда на вратата, пазена от Облак, но това беше всичко за тях в мача.

Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: Бетис - Атлетико Мадрид 0:2 в неделя: Майорка - Леванте 1:1 Реал Мадрид - Барселона 2:1 Осасуна - Селта 2:3 Райо Валекано – Алавес 1:0 от събота: Жирона - Овиедо 3:3 Еспаньол - Елче 1:0 Атлетик Билбао - Хетафе 0:1 Валенсия - Виляреал 0:2 от петък: Реал Сосиедад - Севиля 2:1 Реал Мадрид води в класирането с 27 точки и пет повече от Барселона. Виляреал е на трето място с 20 точки, следван от Атлетико (Мадрид) с 19, Еспаньол с 18,

Бетис с по 16, Райо Валекано, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.