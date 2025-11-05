Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "През второто полувреме подобрихме представянето си"

Старши треньорът на испанския Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви след домакинския успех с 3:1 над белгийския Юнион Сен Жилоаз, че е знаел, че мачът ще бъде много труден.

"Те постигнаха страхотна победа в Айндховен, започнаха добре срещу Интер, но статични положения и второто полувреме им донесоха загуба. Първият ни гол беше много добър. Наистина страхотно попадение в трудна ситуация", каза Симеоне, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

"През второто полувреме подобрихме представянето си, контролирахме играта повече и направихме резултата 2:0. Допуснахме гол от статично положение - нещо, в което те са добри. В крайна сметка мачът и се разви в наша полза", добави аржентинският специалист.

По повод представянето на сина си Джулиано, Диего Симеоне коментира: "Той е много по-уверен. В добра форма е. Трябва да продължи да работи. Иска да се усъвършенства, стреми се към повече. Той е много важен за нас. Той е Джулиано и не иска да бъде нищо друго. Трябва да продължи да работи със смирение и ще стигне там, където иска да бъде."

Колкото до включването на резервите, наставникът на Атлетико Мадрид заяви: "Доволен съм. Момчетата, които влязоха, имаха страхотно отношение, дадоха ни много. Александър Сьорлот, Конър Галахър, Маркос Йоренте - точно както срещу Севиля. Алекс Баена е футболист, който също ни дава много. Радвам се, че има такова отношение."