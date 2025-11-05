Подробно търсене

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "През второто полувреме подобрихме представянето си"

Кремена Младенова
Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "През второто полувреме подобрихме представянето си"
Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "През второто полувреме подобрихме представянето си"
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
05.11.2025 09:56
 (БТА)

Старши треньорът на испанския Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви след домакинския успех с 3:1 над белгийския Юнион Сен Жилоаз, че е знаел, че мачът ще бъде много труден.

"Те постигнаха страхотна победа в Айндховен, започнаха добре срещу Интер, но статични положения и второто полувреме им донесоха загуба. Първият ни гол беше много добър. Наистина страхотно попадение в трудна ситуация", каза Симеоне, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

"През второто полувреме подобрихме представянето си, контролирахме играта повече и направихме резултата 2:0. Допуснахме гол от статично положение - нещо, в което те са добри. В крайна сметка мачът и се разви в наша полза", добави аржентинският специалист.

По повод представянето на сина си Джулиано, Диего Симеоне коментира: "Той е много по-уверен. В добра форма е. Трябва да продължи да работи. Иска да се усъвършенства, стреми се към повече. Той е много важен за нас. Той е Джулиано и не иска да бъде нищо друго. Трябва да продължи да работи със смирение и ще стигне там, където иска да бъде."

Колкото до включването на резервите, наставникът на Атлетико Мадрид заяви: "Доволен съм. Момчетата, които влязоха, имаха страхотно отношение, дадоха ни много. Александър Сьорлот, Конър Галахър, Маркос Йоренте - точно както срещу Севиля. Алекс Баена е футболист, който също ни дава много. Радвам се, че има такова отношение."

/КМ/

Свързани новини

05.11.2025 00:46

Луис Диас вкара два гола за Байерн в Париж, но получи и червен картон; Ливърпул, Атлетико (Мадрид) и Тотнъм с победи в Шампионската лига

Байерн (Мюнхен) и Ливърпул спечелиха супер-дербитата във вторник в Шампионската лига, надделявайки над Пари Сен Жермен и над Реал (Мадрид) съответно. Но баварците постигнаха много по-важен успех с 2:1 над актуалния европейски шампион Пари Сен
05.11.2025 00:02

Байерн (Мюнхен) и Арсенал продължават с пълен актив от точки след 4-ия кръг в Шампионската лига по футбол

Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг: Славия (Прага, Чехия) – Арсенал (Англия) 0:3 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Фр, Германия) 0:0 Ливърпул (Англия) – Реал Мадрид (Испания) 1:0 Атлетико (Мадрид, Испания) – Юнион Сен
04.11.2025 09:22

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне: "Намираме се в ситуация с висок залог"

Атлетико Мадрид ще излезе в мача си от Шампионската лига тази вечер срещу белгийския Юнион Сен Жилоаз в опит да допусне възможно най-малко грешки, след като вече загуби два от първите си три мача в турнира

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:05 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация