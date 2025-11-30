Пер Матиас Хьогмо: "Не дадохме много шансове на противника, докато ние създадохме доста"

Старши треньорът на Лудогорец – Пер Матиас Хьогмо, остана доволен от представянето на своите футболисти при победата с 2:0 над Ботев Враца в мач от 17-ия кръг на Първа лига.

„Играчите се справиха добре. Свършиха работата си като професионалисти. Имахме някои технически проблеми през първата част, но ги коригирахме след почивката. Не дадохме много шансове на противника, докато ние създадохме доста. Ще съм доволен, ако създаваме и повече. Ние тепърва ще работим във взаимодействията в атака. Много съм доволен от втория гол. Доволен съм от отношението и концентрацията на играчите“, започна Хьогмо.

„Важно е да се изграждат връзките между играчите. Щом си футболист на Лудогорец, трябва да си готов да играеш два мача на седмица. Можем да се променяме схемата си мач за мач. Искахме Чочев да бъде на върха на атаката, защото знаехме, че ще има много топки в наказателното поле, а той е много добре там. Трябва да използвате всеки един час за подготовка за следващия мач“, завърши норвежецът.