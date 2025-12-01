Подробно търсене

Президентът Румен Радев ще обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

Николета Василева
Президентът Румен Радев ще обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Президентът Румен Радев ще обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Президентът Румен Радев. Снимка: Никола Узунов/БТА, Архив
София ,  
01.12.2025 06:30
 (БТА)

Президентът Румен Радев ще обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Събитието ще се проведе в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София. Кампанията се осъществява под патронажа на държавния глава и е насочена към здравето на българските деца. 

В рамките на инициативата ще бъдат отчетени резултатите от кампания 2024/2025 г.

„Българската Коледа“ се провежда под мотото „Дари надежда на дете в беда“ и за поредна година ще подкрепи деца с тежки хронични заболявания, увреждания и състояния, които се нуждаят от средства за диагностика, лечение, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

БТА припомня, че над 2 890 000 лева достигнаха даренията след благотворителния концерт в рамките на 22-рото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа”. 

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:40 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация