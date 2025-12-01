Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на честването на 134-годишнината на Военномедицинската академия

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на тържественото честване на 134-годишнината на Военномедицинската академия (ВМА), съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Пред сградата на ВМА ще се проведе церемония по поднасяне на венци, а след това в киносалона ще бъде открито тържественото събрание, на което вицепрезидентът ще отправи приветствие.

Основите на ВМА са положени на 1 декември 1891 г., се посочва на сайта на лечебното заведение. На този ден влиза в сила Заповед на военния министър за създаване на Софийска обща гарнизонна болница. За неин първи началник е назначен д-р Георги Золотович, лекар на Военното училище, участвал в изготвянето на законопроекти за здравеопазването и един от основателите на Българския лекарски съюз.