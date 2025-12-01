Министрите на отбраната на страните от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна и подобряването на европейската отбранителна готовност

Министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз ще се срещнат днес в Брюксел, за да обсъдят подкрепата за Украйна и подобряването на европейската отбранителна готовност, предаде ДПА.

Очаква се украинският министър на отбраната Денис Шмигал и генералният секретар на НАТО Марк Рюте да се присъединят към министрите от ЕС за обмен на мнения относно най-належащите нужди на Киев в отбраната му срещу Русия и по-нататъшната финансова и военна подкрепа за Украйна.

Министрите от ЕС планират също да обсъдят текущите усилия за повишаване на отбранителната готовност на блока, след като през последните месеци бяха стартирани няколко инициативи. Те включват набор от водещи проекти за превъоръжаване, предложени от Европейската комисия през октомври в областите на граничната охрана, отбраната срещу дронове, противовъздушната отбрана и космоса с цел укрепване на военните способности на Европа и възпиране на Русия.

Срещата се провежда ден след като страните от ЕС, заинтересовани от получаване на заеми чрез водещия фонд за отбрана на ЕС в размер на 150 милиарда евро (174 милиарда долара), наречен SAFE, трябваше да представят подробни планове за това как възнамеряват да изразходват парите.

Деветнадесет от 27-те членки на блока първоначално изразиха интерес да участват в схемата за финансиране.

Миналата седмица преговорите за присъединяването на Великобритания към фонда като страна извън ЕС се провалиха поради несъгласия относно сумата, която Лондон трябва да плати, за да участва. Подобни преговори бяха проведени и с Канада.