НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия, съобщи представител на алианса

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, заяви, че Атлантическият алианс може да предприеме по-агресивен подход по отношение на хибридната война, която Русия води, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Проучваме всичко”, заяви Драгоне в интервю за вестник „Файненшъл Таймс” във връзка с кибератаките, саботажите и нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Москва.

„В определен смисъл реагираме на айти фронта. Мислим да бъдем по-агресивни и проактивни, а не само да реагираме”.

Драгоне заяви, че „превантивен удар” може да се смята за „отбранителна операция”, като подчерта, че това е „далеч от обичайния ни начин на мислене”.