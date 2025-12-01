Подробно търсене

НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия, съобщи представител на алианса

Елена Инджева
НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия, съобщи представител на алианса
НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия, съобщи представител на алианса
Снимка: БТА
Рим,  
01.12.2025 12:33
 (БТА)

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, заяви, че Атлантическият алианс може да предприеме по-агресивен подход по отношение на хибридната война, която Русия води, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Проучваме всичко”, заяви Драгоне в интервю за вестник „Файненшъл Таймс” във връзка с кибератаките, саботажите и нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Москва.

„В определен смисъл реагираме на айти фронта. Мислим да бъдем по-агресивни и проактивни, а не само да реагираме”.

Драгоне заяви, че „превантивен удар” може да се смята за „отбранителна операция”, като подчерта, че това е „далеч от обичайния ни начин на мислене”.

/ЛМ/

Свързани новини

01.12.2025 06:50

Министрите на отбраната на страните от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна и подобряването на европейската отбранителна готовност

Министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз ще се срещнат днес в Брюксел, за да обсъдят подкрепата за Украйна и подобряването на европейската отбранителна готовност, предаде ДПА. Очаква се украинският министър на отбраната Денис
30.11.2025 20:58

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Летището във Вилнюс съобщи днес, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство – пореден случай на прекъсвания на полети в балтийската държава, предаде Ройтерс. Европейската авиация многократно изпадна в
27.11.2025 18:54

Генералният секретар на НАТО приветства усилията на Тръмп да прекрати войната в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.
05.11.2025 13:10

Ройтерс: Подозренията за предприета от Русия „хибридна война“ поставят на изпитание европейската противовъздушна отбрана

Навлизания на руски дронове и нееднократно нарушаване на въздушното пространство на европейските страни от НАТО зачестиха от септември, когато повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:42 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация