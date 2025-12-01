Васил Минев ще ръководи най-старото столично дерби Славия – Левски, Димитър Димитров изпратен на ЦСКА (Сф) – Локомотив (Пловдив)

Съдийската комисия на БФС назначи младия съдия Васил Минев от София да ръководи най-старото столично дерби между Славия и Левски, с което ще приключи междинния 18-и кръг на efbet Лига.

„Белите“, които в последните 60 дни нямат поражение, са на 7-о място с 24 точки, докато Левски е лидер с 41 точки или 8 повече от 2-ия ЦСКА 1948.

Друг интригуващ мач – този между ЦСКА (София) и Локомотив (Пловдив), е поверен на Димитър Димитров от София. „Армейците“ са на 5-о място с 28 точки, а Локомотив (Пловдив) е с една повече и заема 4-ата позиция.

Първенство на България по футбол, съдийски назначения за срещите от 18 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

2 декември 2025 г., вторник, 15:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – ФК Локомотив (София)

ГС: Волен Валентинов Чинков, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР:Станимир Лозанов Тренчев, АВАР:Християна Красимирова Гутева

СН:Венцислав Иванов Гаврилов

2 декември 2025 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев (Пловдив)

ГС: Драгомир Димитров Драганов, АС1:Красимир Атанасов Атанасов, АС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР:Любослав Бисеров Любомиров, АВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Ахмед Яшар Ахмед

3 декември 2025 г., сряда, 13:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948 (Сф)

ГС: Геро Георгиев Писков, АС1:Мартин Емилов Венев, АС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР:Мартин Живков Великов, АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Ичко Лозев Лозев

3 декември 2025 г., сряда, 15:30 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) - ПФК Черно море (Варна)

ГС: Георги Николов Кабаков, АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР:Радослав Петров Гидженов, АВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН: Георги Владимиров Игнатов

3 декември 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ЦСКА (София) – Локомотив (Пловдив)

ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1:Тодор Василев Вуков, АС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР:Валентин Станчев Железов, АВАР:Петър Димов Аспарухов

СН: Валентин Желев Добрев

4 декември 2025 г., четвъртък, 13:00 ч.

ФК Добуджа 1919 (Добрич) - ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Кристиян Николов Колев, АС1:Георги Йорданов Дойнов, АС2:Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР:Стоян Панталеев Арсов, АВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Кольо Димитров Данев

4 декември 2025 г., четвъртък, 15:30 ч.

ПФК Ботев Враца – ФК Спартак 1918 (Варна)

ГС: Мартин Иванов Марков, АС1:Георги Пламенов Тодоров, АС2:Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров, ВАР:Георги Милков Гинчев, АВАР:Георги Димитров Давидов

СН: Николай Йорданов

4 декември 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски (Сф)

ГС: Васил Петров Минев, АС1:Петър Велизаров Митрев, АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР:Венцислав Георгиев Митрев, АВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:Крум Добринов Стоилов