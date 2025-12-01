Подробно търсене

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Hassan Ammar
Бейрут,  
01.12.2025 05:34
 (БТА)

Продължава визитата на папа Лъв Четиринадесети в Ливан, предаде Франс прес. Той пристигна там вчера след посещение в Турция. Днес програмата му предвижда посещение в Аная -  манастир, в който се намира гробът на Свети Шарбел Маклуф (1828-1898) – монах и отшелник маронит, канонизиран през 1977 г. и много популярен сред ливанците от всички общности.

После папа Лъв Четиринадесети ще произнесе реч пред епископи, свещеници и духовници от цялата страна в светилището Хариса, в подножието на статуята на Ливанската Дева Мария, която се извисява над залива Джуние на Средиземно море.

Следобед папата ще ръководи междурелигиозна молитва на Площада на мъчениците в центъра на ливанската столица Бейрут. После той ще се срещне с младежи в маронитската патриаршията в Бкерке, в Северен Ливан.

Визитата на папа Лъв Четиринадесети в Ливан ще продължи 48 часа.

/ГГ/

Към 07:42 на 01.12.2025 Новините от днес

