Инвеститорите очакват продължение на възходящия тренд на пазарите, но остават предпазливи заради несигурността около лихвената политика

Инвеститорите в акции по целия свят навлизат в новата седмица с умерен оптимизъм, че последният възходящ тренд на борсовите индекси може да продължи, като според анализаторите редица фактори подкрепят тази перспектива. Специалистите от „Бернекер-Бьорзенбриф“ (Bernecker-Börsenbrief), цитирани от ДПА, отбелязват, че акциите, свързани с изкуствения интелект, са се стабилизирали, резултатите от отчетния сезон са солидни, а Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) е подготвено за понижение на основния лихвен процент през декември. Тези условия създават предпоставки за традиционния подем в края на годината, като допълнителен тласък за пазарите може да окажат и мирните преговори във войната в Украйна.

Въпреки това някои анализатори предупреждават, че възстановяването остава нестабилно. Капиталовият стратег Юрген Молнар от брокера „Робомаркетс“ (Robomarkets) отбелязва, че водещият индекс ще може да развие достатъчно сила едва след преминаване над 50-дневната средна линия в диапазона около 23 850 пункта. Тогава би се отворил път към границата от 24 000 пункта, което би поставило ралито в края на годината на по-солидна основа. Според него, докато DAX не падне под нивото от 23 500 пункта, шансовете за положителна динамика през декември остават добри.

Несигурност около устойчивостта на възстановяването

В същото време нарастват съмненията относно рентабилността на компаниите, работещи в областта на изкуствения интелект. „Нарастват обаче съмненията относно рентабилността на изкуствения интелект“, заявява пред Ройтерс Матю Малей, главен пазарен стратег в „Милър Табак“ (Miller Tabak). По думите му, ако тази тенденция се задълбочи през декември, това може да създаде сериозни предизвикателства за пазара.

Настоящото настроение на борсата, според експерта по капиталови пазари Роберт Халвер от „Баадер Банк“ (Baader Bank), зависи в голяма степен от това дали УФР ще понижи основния лихвен процент на 10 декември. Халвер коментира, че дори да не бъде предприето понижение на това заседание, вероятно ще има такава стъпка през следващата година. Той добавя, че ако от май 2026 г. настоящият икономически съветник на президента Тръмп Кевин Хасет бъде назначен начело на УФР, „мечтите за понижение на лихвите“ ще се засилят, тъй като Хасет се счита за привърженик на по-либерална парична политика.

Очаквания за понижение на лихвите в САЩ

Според фючърсните курсове вероятността за понижение на лихвите отново е нараснала до над 85 процента, след като само преди седмици беше 50 процента, коментира анализаторът Франк Клумп от ЕлБеБеВе (LBBW). Инвестиционният стратег Марк Даудинг от „АрБиСи БлуБей Асет Мениджмънт“ (RBC BlueBay Asset Management) също смята, че понижението е вероятно, тъй като напускащият централен банкер Джером Пауъл вероятно няма да желае да изненада пазарите по време на предколедния период. Според него това може да бъде последното заседание на Пауъл, на което се определя лихвеното равнище.

Инвеститорите остават внимателни и по отношение на признаците за намаляващ апетит към риск. Сред тях е и спадът на биткойна, който през последните дни се понижи под 90 000 долара, след като през октомври 125 000 долара. „Биткойнът служи като индекс на риска за акциите и затова го наблюдаваме отблизо“, коментира пред Ройтерс Кинг Лип, главен стратег в „БейкърАвеню Уелт Мениджмънт“ (BakerAvenue Wealth Management).

Очакванията за по-ниски основни лихвени проценти в англосаксонските държави, както и растящите съмнения около стабилната парична политика на администрацията на Тръмп, дадоха допълнителен тласък на цената на златото, посочват анализаторите на „Хелаба“ (Helaba). Според тях се спекулира, че до Коледа президентът на САЩ може да обяви кандидат, близък до него, за наследник на Пауъл.

Икономическият календар за следващата седмица не предвижда много събития, които да повлияят пряко на паричната политика на САЩ, но в началото на седмицата вниманието ще бъде насочено към индексите на мениджърите по покупки. Тъй като следващият доклад за пазара на труда ще бъде публикуван едва след решението за лихвите – поради частичното спиране на работата на американските правителствени ведомства – данните на доставчика на услуги ЕйДиПи (ADP) в средата на седмицата ще привлекат особено внимание, поясняват анализаторите на „Оанда“ (Oanda).

От макроикономическа гледна точка най-важното събитие в Европа ще бъде публикуването на предварителните данни за инфлацията в еврозоната за ноември, коментира Роберт Грайл, главен стратег в частната банка „Мерк Финк“ (Merck Finck). През седмицата ще бъдат огласени и данни за пазара на труда, цените на производителите и продажбите на дребно в еврозоната, а в петък се очакват резултатите за поръчките в германската промишленост през октомври.

Данните от световните PMI проучвания за производството и услугите, изготвяни от „Ес енд Пи Глобал“ (S&P Global), ще бъдат публикувани през тази седмица, заедно с допълнителни показатели от САЩ на Института за управление на доставките (ISM). Ноемврийските PMI резултати следват предварителните експресни оценки, които посочиха, че САЩ продължават да се представят по-добре от останалите водещи развити икономики както в производствения сектор, така и в сектора на услугите. В същото време растежът на бизнеса в еврозоната се задържа на едно от най-високите нива за последните две години и половина, а темпът на разширяване в Япония остана сред най-силните, регистрирани през последната година, пояснява в свой коментар Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в „Стандард енд Пуърс Глоубъл маркет интелиджънс“ (S&P Global Market Intelligence).

От страна на предприятията вниманието ще бъде насочено към индустриалния доставчик „Билфингер“ (Bilfinger), който във вторник организира Ден на капиталовия пазар, а в четвъртък медният концерн „Аурубис“ (Aurubis) ще представи годишните си резултати. В сряда се очакват данни от текстилния концерн „Индитекс“ (Inditex), от САП (SAP), както и от конкурента му в сектора „Сейлсфорс“ (Salesforce).

Европа, Близък Изток, Африка

Данните за инфлацията в еврозоната, които ще бъдат оповестени във вторник, се очакват с голямо внимание, посочват анализаторите от „ДеЗет Банк“ (DZ Bank) в свой доклад. Те отбелязват, че основният въпрос е дали ценовият натиск ще отслабне дотолкова, че да даде възможност на Европейската централна банка да намали лихвените проценти през декември. Според данните на „ЕлЕсИджи“ (LSEG) пазарните участници почти напълно изключват подобен сценарий.

Макар заплахата от фискални сътресения на пазарите след приемането на бюджета във Великобритания да изглежда овладяна, „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) вероятно ще идентифицира други рискове за финансовата стабилност, когато във вторник публикува най-новата си оценка на риска, придружена от пресконференция с управителя Андрю Бейли. След като редица големи централни банки обявиха свои анализи през последния месец, на Острова също може да бъдат посочени рискове – като прегряване на пазара на акции или паралели с кризата с ипотечните кредити.

В еврозоната ще бъдат публикувани данни, които ще разкрият състоянието на промишлеността в началото на четвъртото тримесечие. Данните за поръчките за германските фабрики, заедно с тези за френското и испанското промишлено производство, ще станат известни в петък.

В Украйна парламентът ще обсъди проекта за бюджета за 2026 г. във вторник, на фона на изискванията на Международния валутен фонд и след последните кадрови промени в президентската администрация.

Централната банка на Полша ще реши дали да продължи с понижаване на основния лихвен процент. Повечето икономисти прогнозират, че това ще се случи, след като инфлацията се забави повече от очакваното.

В ЮАР данните, които ще бъдат публикувани във вторник, вероятно ще покажат забавяне на растежа през третото тримесечие – от 0,8 на сто до 0,5 на сто – под натиск от наложените 30-процентни мита на САЩ върху някои износни стоки.

В Швейцария в четвъртък може да бъде оповестена месечната стойност на инфлацията, като се очаква тя за втори пореден месец да бъде малко над нулата, което ще поддържа натиска върху централната банка. В петък в Швеция се очаква индексът на потребителските цени да отбележи рязък спад до шестмесечно дъно.

Саудитска Арабия ще обяви бюджета си за 2026 г. в четвъртък, след което ще се проведе пресконференция с министъра на финансите Мохамед ал-Джадан.

В Турция на следващия ден данните вероятно ще покажат, че инфлацията е спаднала през ноември до около 31,6 на сто, като управителят на централната банка Фатих Карахан очаква подобрение. Това подхранва очакванията за по-голямо намаление на лихвите през декември.

Северна Америка

В САЩ централните банкери от УФР ще получат актуални данни за предпочитания от тях индекс на инфлацията, преди да се съберат следващата седмица за последното заседание за годината. В петък Бюрото за икономически анализи ще публикува отложения доклад за доходите и разходите през септември, включително индекса на личните потребителски разходи и основния показател без храните и енергията. Икономистите прогнозират трето поредно месечно увеличение от 0,2 на сто на основния индекс, което ще задържи годишния показател малко под 3 на сто. Според анализаторите това показва стабилен, но все още устойчив инфлационен натиск над целта на УФР.

На този фон дебатът сред официалните лица се фокусира върху състоянието на пазара на труда и върху това дали лихвите трябва да бъдат намалени за трети пореден път на заседанието на 9 и 10 декември. Въпреки че последният доклад за заетостта показа по-голямо от очакваното нарастване на заплатите, ръстът беше концентриран в ограничен брой отрасли, а равнището на безработицата достигна почти четиригодишен връх. Компаниите продължават да съобщават за съкращения.

Други важни данни през седмицата включват статистиката на ЕйДиПи за заетостта в частния сектор за ноември, както и проучванията на Института за управление на доставките сред производителите и доставчиците на услуги. Управлението за федералния резерв планира да анализира и данните за промишленото производство през септември. Икономистът от Ай Ен Джи (ING) Джеймс Найтли коментира, че пазарът очаква силно трето поредно намаление на лихвения процент с 25 базисни пункта и че предстоящите данни вероятно ще подкрепят тази прогноза.

В Канада данните за заетостта през ноември вероятно ще потвърдят продължаващата слабост на пазара на труда, която се засилва от търговската война със САЩ. Някои анализатори очакват компаниите да започнат да съкращават персонал след два относително силни доклада, компенсирали загубите през лятото. Според прогнозите „Банк ъв Канада“ (Bank of Canada) ще задържи основния лихвен процент на равнище 2,25 на сто, стига икономиката и инфлацията да се развиват в съответствие с очакванията.

Азия

Азиатските пазари навлизат в първата седмица на декември с плътен календар от ключови индикатори. Тонът ще бъде зададен от изказването на управителя на „Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan) Кадзуо Уеда в понеделник, където се очаква да бъдат търсени сигнали за вероятно повишение на лихвите през декември. Австралия започва седмицата с данни за жилищния пазар, които се очаква да потвърдят пореден месец на ръст, както и с данни за печалбите и запасите на компаниите през третото тримесечие, преди публикуването на данните за БВП в сряда.

Япония ще публикува широк набор от тримесечни индикатори, като капиталови разходи, продажби и печалби, които ще бъдат включени в ревизираните данни за БВП следващата седмица.

Индонезия ще представи данни за инфлацията и търговията, а множество PMI индекси от региона – включително от Австралия, Индонезия, Япония, Южна Корея, Малайзия, Филипините, Тайланд, Тайван и Виетнам – ще дадат ранна представа за състоянието на производството на фона на неравномерното глобално търсене.

Във вторник ще бъдат представени данните за търговските условия в Нова Зеландия за третото тримесечие, следвани от статистиката за инфлацията в Южна Корея за ноември. Австралия ще публикува данните за текущата си сметка и държавните разходи за тримесечието, приключило през септември.

В петък вниманието се насочва към Индия, където се очаква централната банка на страната да понижи лихвения процент по репо сделките, което ще направи кредитирането по-евтино за банките, а оттам и за домакинствата и бизнеса.

Също в петък Южна Корея ще публикува данни за текущата сметка, Япония ще оповести разходите на домакинствата, а Филипините и Тайван ще отчетат инфлацията за ноември. Докладът за продажбите на дребно в Сингапур ще покаже дали подобрението, наблюдавано през последното тримесечие, е продължило и през октомври.

Латинска Америка

В Латинска Америка новите данни може да покажат, че 16 последователни тримесечия на растеж в Бразилия – най-дългият период на икономически подем за най-голямата икономика в региона през последните три десетилетия – са приключили през третото тримесечие. Според анализатори непосредствените причини могат да се търсят в безкомпромисната парична политика на централната банка и в удара от митата, наложени от президента Доналд Тръмп. Част от пазарните експерти предупреждават, че през втората половина на годината съществува риск от лека рецесия.

Поредицата доклади от Мексико вероятно ще подчертаят разширяващата се продукция, но и загубата на инерция във втората по големина икономика в Латинска Америка. Показателите за производството, потребителското доверие, частното потребление и новосъздадените работни места очертават сходна картина, макар и не толкова отчетливо, както при инвестициите. Както в Бразилия, така и в Мексико търговската и митническата политика на администрацията на Тръмп „Америка на първо място“ усложнява и без това предизвикателната икономическа среда.

Големите икономики от региона на Андите, които следват инфлационни цели, са сред основните в публикуваните доклади за цените за ноември. Чили, която също ще оповести данни за БВП, може да отчете леко охлаждане на потребителските цени, което би могло да постави на дневен ред евентуално понижение на основния лихвен процент с четвърт пункт на заседанието на централната банка на 16 декември. В Перу потребителските цени в столицата Лима може да са се понижили леко под сегашните 1,35 процента, които са под инфлационната цел, докато Колумбия вероятно ще отчете умерено забавяне в годишния ръст на цените от нивото от 5,51 процента през октомври.